ZEW się budzi zamyka line-up! Do składu dołącza amerykańska gwiazda

Festiwal ZEW się budzi organizowany jest od 2018 roku. Pierwsza edycja odbyła się w Lesku, później również w Cisnej i Ustrzykach Dolnych, by w 2025 roku powrócić na stałe do Cisnej. Na bieszczadzkiej scenie zagrali m.in. Kult, Armia, Voo Voo, Maria Peszek, O.S.T.R., Pidżama Porno czy Lao Che.

"Tu się żyje, oddycha i śmieje razem z innymi. Przyjedź i daj się porwać - ZEW już cię woła" - zachęcają organizatorzy.

ZEW się budzi 2026: kto zagra w tym roku w Cisnej?

Poznaliśmy już cały line-up tegorocznej edycji. W poprzednich ogłoszeniach pojawili się m.in. KSU, Pidżama Porno, Sztywny Pal Azji, Vavamuffin, Closterkeller, Variete, Stacja B, Akurat, Zenek Grabowski, Pere-Lachaise czy Strachy na Lachy.

Scenę zagraniczną reprezentować będą brytyjska formacja Booze & Glory oraz słowacki zespół Slobodná Európa.

Teraz poznaliśmy jeszcze jedną gwiazdą spoza granic naszego kraju - skład tej edycji zamyka amerykańska grupa Too Many Zooz. Zespół powstał w Nowym Jorku, w 2013 roku. Gra muzykę nazywaną "brass house", czyli połączenie jazzu, muzyki elektronicznej i punkowej energii.

Too Many Zooz tworzą Leo "Leo P" Pellegrino (saksofon barytonowy), Matt "Doe" Muirhead (trąbka) oraz David "King of Sludge" Parks (perkusja). Początkowo koncertowali w metrze, a nagrania z ich występów szybko stawały się viralami. Obecnie zespół ma na koncie kilka EP-ek i dwa albumy: wydany w 2016 roku "Subway Gawdz" oraz "Retail Therapy" z 2024 roku.

