ZEW się budzi 2027 odsłania pierwsze karty! Co już wiemy?

Festiwal ZEW się budzi odbędzie się w dniach 25-27 czerwca 2027 roku. Uczestnicy po raz kolejny spotkają się w Cisnej, gdzie scena powstaje w otoczeniu bieszczadzkich gór, tuż przy lesie.

Przyszłoroczna edycja będzie nawiązywała do 50-lecia światowego punk rocka. Organizatorzy zapowiadają, że jubileusz gatunku wyznaczy kierunek programu, ale na scenie pojawią się również przedstawiciele szeroko rozumianego rocka i alternatywy.

Pierwszych wykonawców poznamy w kolejnych ogłoszeniach.

ZEW się budzi uruchomił sprzedaż biletów

Pierwsza pula trafiła do sprzedaży pod hasłem: "Nie wiem, kto zagra, ale chcę tu być!". Obejmuje ona 1000 wejściówek w najniższej zaplanowanej cenie. Bilety będą dostępne do 2 listopada 2026 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu.

Oferta została skierowana przede wszystkim do stałych uczestników, którzy decydują się na przyjazd jeszcze przed ujawnieniem programu. Organizatorzy nie ukrywają, że budowana od lat społeczność jest jednym z najważniejszych elementów wydarzenia.

Według ankiet przeprowadzonych wśród festiwalowiczów poziom bezpieczeństwa imprezy uzyskał ocenę wynoszącą 99 proc.

ZEW się budzi materiały promocyjne

Kto występował na festiwalu ZEW się budzi?

Pierwsza edycja ZEW się budzi odbyła się w 2018 roku. Od tamtej pory w Bieszczadach wystąpili między innymi Kult, Coma, Lao Che, Voo Voo, Maria Peszek i Dezerter.

W programie edycji 2026 znaleźli się zagraniczni goście Too Many Zooz oraz Booze & Glory. Polską scenę reprezentowali między innymi T.Love, Pidżama Porno, KSU i Strachy na Lachy.

Skład festiwalu na 2027 rok nie jest jeszcze znany. Organizatorzy zapowiadają jednak, że jubileusz punk rocka będzie okazją do przygotowania specjalnego programu.

Bilety można kupić na oficjalnej stronie ZEW się budzi.