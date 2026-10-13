Zbliża się kolejna edycja Jazz Jantar. Kto wystąpi w Gdańsku?

Jazz Jantar od lat pokazuje jazz w wielu odsłonach, bez ograniczania się do jednego brzmienia. W tym roku publiczność usłyszy m.in. premierowe projekty polskich muzyków, improwizowane spotkania instrumentalistów oraz koncert poświęcony twórczości Johna Coltrane'a. Festiwal odbędzie się w Klubie Żak.

Festiwal rozpocznie Mariá Portugal Jantar aMuz Band. Brazylijska perkusistka i wokalistka poprowadzi warsztaty dla studentów i studentek gdańskiej Akademii Muzycznej, a wybrani podczas nich muzycy stworzą zespół na jeden wieczór. Koncert w Sali Suwnicowej rozpocznie się o godz. 19.

O godz. 20.30 zagra tam Keyon Harrold. Amerykański trębacz i wokalista współpracował m.in. z Commonem, Beyoncé i Mary J. Blige. Jego grę słychać także w filmie "Miles Davis i ja", w którym wcielający się w muzyka Don Cheadle gra właśnie na trąbce Harrolda. W Gdańsku artysta zaprezentuje nową muzykę. Koncert zostanie zarejestrowany i retransmitowany przez radiową Dwójkę.

22 października: jubileusz duetu i premierowe koncerty

O godz. 19 w Kinie Żak wystąpi Olbrzym i Kurdupel. Duet Tomasza Gadeckiego, grającego na saksofonach tenorowym i barytonowym, oraz basisty Marcina Bożka będzie świętować dwudziestolecie działalności. Muzycy przygotowali premierowy materiał.

Później, o godz. 20.10 w Sali Suwnicowej, zagra Ninja Episkopat. Tworzą go perkusistka Patrycja Wybrańczyk, saksofonista Alex Clov i gitarzysta Krzysztof Hadrych. Do koncertu dołączą goście specjalni, a zespół zaprezentuje nowy materiał.

Czwartkowy wieczór zakończy Sławek Jaskułke Solo. Pianista wystąpi o godz. 21.30 z premierowym materiałem inspirowanym Japonią.

23 października: Isaiah Collier zagra w hołdzie Coltrane'owi

Piątkowe koncerty rozpoczną się o godz. 19 występem laureatów XXVII Przeglądu Jazzowego Sax Clubu - Kaszana Quartet.

O godz. 20.10 na scenie pojawi się Cześćtet. W zespole grają Grzegorz Tarwid, Marek Pospieszalski, Piotr Bednarczyk, Bartosz Weber i Szymon Gąsiorek. Ich instrumentarium obejmuje m.in. fortepian, saksofon, gitarę, perkusję i elektronikę.

Wieczór zamknie Collier Plays Coltrane. Saksofonista Isaiah Collier przygotował projekt w hołdzie Johnowi Coltrane'owi, którego setna rocznica urodzin przypada w tym roku. Towarzyszyć mu będą pianista Davis Whitfield, kontrabasista Conway Campbell i perkusista Tim Regis. Koncert o godz. 21.30 będzie polską premierą zespołu.

24 października: Joe McPhee i Jerzy Mazzoll spotkają się na scenie

O godz. 19 w Galerii Żak wystąpi McPhee Mazzoll Duo. Saksofonista Joe McPhee i klarnecista Jerzy Mazzoll spotkają się w projekcie opartym na improwizacji. To kameralny koncert dwóch doświadczonych instrumentalistów.

Godzinę później w Sali Suwnicowej premierowo zagra Brombergerstrasse Trio. Mazzoll wystąpi z perkusistką Lilianą Zieniawą i Szymonem Burnosem, który zagra na klawiszach i wykorzysta sample oraz nagrania terenowe.

Na finał soboty zaplanowano McPhee Swell Tokar Kugel. Międzynarodowy kwartet tworzą saksofonista Joe McPhee, puzonista Steve Swell, kontrabasista Mark Tokar i perkusista Klaus Kugel. Koncert rozpocznie się o godz. 21.30.

25 października: The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble na finał

Ostatni dzień festiwalu otworzy Snap II, nowy projekt klawiszowca Kita Downesa. W składzie znaleźli się także saksofoniści Camila Nebbia i Otis Sandsjö, flecistka Ketija Ringa Karahona, pianistka Marta Warelis, kontrabasista Thorbjorn Stefansson i perkusista Andrew Lisle. Zespół wystąpi o godz. 19.

Festiwal zakończy The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble. Grupa, uznawana za jednego z najważniejszych przedstawicieli dark jazzu, wróciła do działalności po dwunastoletniej przerwie. W Gdańsku zagra po raz pierwszy w Polsce od reaktywacji. W składzie są puzonista Hilary Jefery, wokalistka Charlotte Cegarra, basista Jason Köhnen, gitarzysta Eelco Bosman i muzyk elektroniczny Gideon Kiers. Koncert rozpocznie się o godz. 20.30.

Bilety na Jazz Jantar 2026

Bilety na koncerty w Sali Suwnicowej kosztują 100 zł, 85 zł z Kartą do Kultury lub 75 zł w cenie ulgowej. Wejściówki na koncert Olbrzym i Kurdupel w Kinie Żak kosztują 50, 40 lub 35 zł, a na występ McPhee Mazzoll Duo w Galerii Żak - 70, 55 lub 40 zł.

Bilety bez zniżek można kupić w kasie Klubu Żak i przez internet. Wejściówki ulgowe są dostępne wyłącznie w kasie klubu.