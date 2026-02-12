Zbliża się kolejna edycja Jazz Jantar. Kto wystąpi w Gdańsku?

Marcowa odsłona Jazz Jantaru ponownie udowadnia, że gdański festiwal pozostaje jednym z najodważniejszych punktów na mapie polskich wydarzeń jazzowych. Organizatorzy konsekwentnie łączą światowe nazwiska z premierami młodej sceny i projektami balansującymi na granicach gatunków. W pięć intensywnych dni publiczność usłyszy trzynaście koncertów, w tym liczne polskie debiuty międzynarodowych formacji oraz nowe materiały przygotowane specjalnie z myślą o tej edycji.

Jednym z najmocniejszych punktów festiwalu będzie występ projektu stworzonego przez Reida Andersona i Dave'a Kinga z The Bad Plus wraz z saksofonistą Chrisem Potterem oraz pianistą Craigiem Tabornem. Artyści sięgają po estetykę legendarnego kwartetu Keitha Jarretta, jednak zamiast wiernych rekonstrukcji proponują twórczą kontynuację idei zespołowego dialogu.

W ich interpretacji słychać potężną swobodę improwizacji, emocjonalną intensywność i odwagę w przekraczaniu form. Potter, uznawany za jednego z najwybitniejszych saksofonistów swojego pokolenia, wnosi jazzową wirtuozerię, a Taborn buduje przestrzenie między klasyczną harmonią a nowoczesną elektroniką fortepianową. Jazz Jantar to pierwsza okazja dla polskich fanów, żeby usłyszeć ich na żywo.

Jazz rock w nowoczesnym wydaniu Tomasza Chyły

Tomasz Chyła Quintet w ostatnich latach wyrósł na jedną z najciekawszych formacji młodego polskiego jazzu. Ich nowa płyta rozwija charakterystyczny język zespołu, w którym progresywny jazz spotyka się z rockową energią i wyrazistą melodyką.

Skrzypce Chyły prowadzą narrację pełną napięć i emocji, a sekcja rytmiczna buduje potężny groove, na którym rozkwitają intensywne improwizacje. Trąbka Emila Miszka i gitara Krzysztofa Hadrycha nadają całości niemal filmowy rozmach. To muzyka dynamiczna, chwilami agresywna, chwilami refleksyjna, ale zawsze zanurzona w nowoczesnym brzmieniu.

Brytyjscy pracoholicy i nowa twarz improwizacji

Ill Considered to zespół, który w niespełna dekadę zdążył wydać niemal dwadzieścia albumów i zbudować opinię jednej z najbardziej twórczych formacji europejskiej sceny improwizowanej. Ich koncerty to żywy organizm, tworzony tu i teraz, z elementami hipnotycznych groove'ów, melodyjnych tematów i odważnych eksploracji brzmieniowych.

Nowy materiał z płyty "Balm" pokazuje łagodniejsze oblicze trio, pełne przestrzeni i klimatu, ale bez utraty improwizacyjnej intensywności.

Postpunkowa furia spotyka jazzową duchowość

Maruja to przykład zespołu, który kompletnie wymyka się klasycznym jazzowym ramom. Choć saksofonowe partie nawiązują do spiritual jazzu i brytyjskiej sceny spod znaku Ezra Collective, fundamentem ich brzmienia jest surowa, postpunkowa energia.

Gitary, nerwowe rytmy i ekspresyjny wokal budują koncerty przypominające bardziej rockowy trans niż jazzowy recital. Materiał z albumu "Pain to Power" ma szansę stać się jednym z najbardziej wybuchowych momentów całego festiwalu.

Gdy improwizacja spotyka elektronikę i sztukę dźwięku

Projekt The Sleep of Reason Produces Monsters narodził się z artystycznej rezydencji Mariam Rezaei w londyńskim Café Oto. Turntablizm, elektronika, saksofon i perkusja tworzą tu dźwiękowe pejzaże balansujące między free jazzem a muzyką eksperymentalną.

Mette Rasmussen, Gabriele Mitelli i Lukas König dopełniają wizję, tworząc intensywne, niepokojące struktury pełne nagłych zwrotów i emocjonalnych eksplozji.

Rasmussen pokaże się również solo, gdzie jej saksofonowa ekspresja nabiera punkowej dzikości i absolutnej swobody.

Międzynarodowe fuzje i świeża energia

AVA Trio to spotkanie muzyków z kilku krajów, których połączyła holenderska scena improwizowana. Ich muzyka łączy jazzową swobodę z wpływami etnicznymi i rockową dynamiką. Nowy album "Lunae" zapowiada jeszcze więcej przestrzeni i rytmicznych niespodzianek, a obecność trębacza Barta Marisa dodaje całości ostrzejszego, freejazzowego charakteru.

Un.procedure z kolei balansują między ambientem, psychodelią i improwizacją, budując mroczne, pulsujące struktury dźwiękowe, w których saksofon splata się z syntezatorami i elektronicznymi teksturami.

Polska scena bez kompromisów

Szymon Zawodny Quintet zaprezentuje materiał inspirowany estetyką wytwórni ECM, pełen przestrzeni, melancholii i wyrafinowanych harmonii, natomiast Ciśnienie przyniesie ekstremalne napięcia między noise'em, jazzowym transem i monumentalnymi kulminacjami.

Nowe oblicze pokaże Allah Bonsai, który z elektronicznego eksperymentu przeszedł w stronę akustyczno-elektronicznej hybrydy pełnej subtelnych detali.

Harmonogram koncertów Jazz Jantar

25 marca (środa)

19:00 Angel Bat Dawid Jantar aMuz Band - Sala Suwnicowa

20:30 The Bad Plus feat. Chris Potter & Craig Taborn - Sala Suwnicowa

26 marca (czwartek)

19:00 AVA Trio feat. Bart Maris - Kino Żak

20:10 Allah Bonsai - Sala Suwnicowa

21:30 Ill Considered - Sala Suwnicowa

27 marca (piątek)

19:00 Kratisa Q - Kino Żak

20:10 Szymon Zawodny Quintet - Sala Suwnicowa

21:30 The Sleep of Reason Produces Monsters - Sala Suwnicowa

28 marca (sobota)

19:00 Mette Rasmussen Solo - Galeria Żak

20:10 Un.procedure - Sala Suwnicowa

21:30 Tomasz Chyła Quintet - Sala Suwnicowa

29 marca (niedziela)

19:00 Ciśnienie - Sala Suwnicowa

20:30 Maruja - Sala Suwnicowa

Wejściówki na koncerty można kupić na stronie tickets.klubzak.com.pl lub bezpośrednio w kasie biletowej Żaka. Bilety na ostatni dzień festiwalu są już wyprzedane.

Harmonogram Festiwalu Jazz Jantar materiały promocyjne

