Zbliża się kolejna edycja Jazz Jantar. Kto wystąpi w Gdańsku?
Jazz Jantar od wielu lat udowadnia, że jazz nie jest muzealnym eksponatem, lecz żywym organizmem. W marcu Gdańsk ponownie stanie się jego pulsującym sercem. Pięć festiwalowych dni w Klubie Żak przyniesie spotkanie legend improwizacji, bezkompromisowej awangardy i najciekawszych zjawisk młodej sceny. W programie znalazły się polskie premiery, odważne eksperymenty oraz koncerty, które już teraz elektryzują fanów muzyki.
Marcowa odsłona Jazz Jantaru ponownie udowadnia, że gdański festiwal pozostaje jednym z najodważniejszych punktów na mapie polskich wydarzeń jazzowych. Organizatorzy konsekwentnie łączą światowe nazwiska z premierami młodej sceny i projektami balansującymi na granicach gatunków. W pięć intensywnych dni publiczność usłyszy trzynaście koncertów, w tym liczne polskie debiuty międzynarodowych formacji oraz nowe materiały przygotowane specjalnie z myślą o tej edycji.
Jednym z najmocniejszych punktów festiwalu będzie występ projektu stworzonego przez Reida Andersona i Dave'a Kinga z The Bad Plus wraz z saksofonistą Chrisem Potterem oraz pianistą Craigiem Tabornem. Artyści sięgają po estetykę legendarnego kwartetu Keitha Jarretta, jednak zamiast wiernych rekonstrukcji proponują twórczą kontynuację idei zespołowego dialogu.
W ich interpretacji słychać potężną swobodę improwizacji, emocjonalną intensywność i odwagę w przekraczaniu form. Potter, uznawany za jednego z najwybitniejszych saksofonistów swojego pokolenia, wnosi jazzową wirtuozerię, a Taborn buduje przestrzenie między klasyczną harmonią a nowoczesną elektroniką fortepianową. Jazz Jantar to pierwsza okazja dla polskich fanów, żeby usłyszeć ich na żywo.
Jazz rock w nowoczesnym wydaniu Tomasza Chyły
Tomasz Chyła Quintet w ostatnich latach wyrósł na jedną z najciekawszych formacji młodego polskiego jazzu. Ich nowa płyta rozwija charakterystyczny język zespołu, w którym progresywny jazz spotyka się z rockową energią i wyrazistą melodyką.
Skrzypce Chyły prowadzą narrację pełną napięć i emocji, a sekcja rytmiczna buduje potężny groove, na którym rozkwitają intensywne improwizacje. Trąbka Emila Miszka i gitara Krzysztofa Hadrycha nadają całości niemal filmowy rozmach. To muzyka dynamiczna, chwilami agresywna, chwilami refleksyjna, ale zawsze zanurzona w nowoczesnym brzmieniu.
Brytyjscy pracoholicy i nowa twarz improwizacji
Ill Considered to zespół, który w niespełna dekadę zdążył wydać niemal dwadzieścia albumów i zbudować opinię jednej z najbardziej twórczych formacji europejskiej sceny improwizowanej. Ich koncerty to żywy organizm, tworzony tu i teraz, z elementami hipnotycznych groove'ów, melodyjnych tematów i odważnych eksploracji brzmieniowych.
Nowy materiał z płyty "Balm" pokazuje łagodniejsze oblicze trio, pełne przestrzeni i klimatu, ale bez utraty improwizacyjnej intensywności.
Postpunkowa furia spotyka jazzową duchowość
Maruja to przykład zespołu, który kompletnie wymyka się klasycznym jazzowym ramom. Choć saksofonowe partie nawiązują do spiritual jazzu i brytyjskiej sceny spod znaku Ezra Collective, fundamentem ich brzmienia jest surowa, postpunkowa energia.
Gitary, nerwowe rytmy i ekspresyjny wokal budują koncerty przypominające bardziej rockowy trans niż jazzowy recital. Materiał z albumu "Pain to Power" ma szansę stać się jednym z najbardziej wybuchowych momentów całego festiwalu.
Gdy improwizacja spotyka elektronikę i sztukę dźwięku
Projekt The Sleep of Reason Produces Monsters narodził się z artystycznej rezydencji Mariam Rezaei w londyńskim Café Oto. Turntablizm, elektronika, saksofon i perkusja tworzą tu dźwiękowe pejzaże balansujące między free jazzem a muzyką eksperymentalną.
Mette Rasmussen, Gabriele Mitelli i Lukas König dopełniają wizję, tworząc intensywne, niepokojące struktury pełne nagłych zwrotów i emocjonalnych eksplozji.
Rasmussen pokaże się również solo, gdzie jej saksofonowa ekspresja nabiera punkowej dzikości i absolutnej swobody.
Międzynarodowe fuzje i świeża energia
AVA Trio to spotkanie muzyków z kilku krajów, których połączyła holenderska scena improwizowana. Ich muzyka łączy jazzową swobodę z wpływami etnicznymi i rockową dynamiką. Nowy album "Lunae" zapowiada jeszcze więcej przestrzeni i rytmicznych niespodzianek, a obecność trębacza Barta Marisa dodaje całości ostrzejszego, freejazzowego charakteru.
Un.procedure z kolei balansują między ambientem, psychodelią i improwizacją, budując mroczne, pulsujące struktury dźwiękowe, w których saksofon splata się z syntezatorami i elektronicznymi teksturami.
Polska scena bez kompromisów
Szymon Zawodny Quintet zaprezentuje materiał inspirowany estetyką wytwórni ECM, pełen przestrzeni, melancholii i wyrafinowanych harmonii, natomiast Ciśnienie przyniesie ekstremalne napięcia między noise'em, jazzowym transem i monumentalnymi kulminacjami.
Nowe oblicze pokaże Allah Bonsai, który z elektronicznego eksperymentu przeszedł w stronę akustyczno-elektronicznej hybrydy pełnej subtelnych detali.
Harmonogram koncertów Jazz Jantar
25 marca (środa)
19:00 Angel Bat Dawid Jantar aMuz Band - Sala Suwnicowa
20:30 The Bad Plus feat. Chris Potter & Craig Taborn - Sala Suwnicowa
26 marca (czwartek)
19:00 AVA Trio feat. Bart Maris - Kino Żak
20:10 Allah Bonsai - Sala Suwnicowa
21:30 Ill Considered - Sala Suwnicowa
27 marca (piątek)
19:00 Kratisa Q - Kino Żak
20:10 Szymon Zawodny Quintet - Sala Suwnicowa
21:30 The Sleep of Reason Produces Monsters - Sala Suwnicowa
28 marca (sobota)
19:00 Mette Rasmussen Solo - Galeria Żak
20:10 Un.procedure - Sala Suwnicowa
21:30 Tomasz Chyła Quintet - Sala Suwnicowa
29 marca (niedziela)
19:00 Ciśnienie - Sala Suwnicowa
20:30 Maruja - Sala Suwnicowa
Wejściówki na koncerty można kupić na stronie tickets.klubzak.com.pl lub bezpośrednio w kasie biletowej Żaka. Bilety na ostatni dzień festiwalu są już wyprzedane.