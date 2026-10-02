Zakopower XX Miuosh w Krakowie: ciary, a to dopiero 30 sekund koncertu [RELACJA]

"Moje spotkanie z Miuoshem przy stole jurorskim programu 'Must Be the Music' okazało się początkiem czegoś więcej. Połączyła nas muzyka, energia i wspólne spojrzenie na granie na żywo. Dlatego postanowiliśmy połączyć siły i wspólnie zagrać koncerty z okazji 20-lecia Zakopower. To będzie wyjątkowa muzyczna podróż pełna emocji, spotkań i dźwięków, których wcześniej razem nie słyszeliście" - tymi słowami Sebastian Karpiel-Bułecka zapowiadał koncert, z kolei Miuosh dodał: "Możliwość pracy i obcowania z zespołem i materiałem, na którym po części wychowywało się muzycznie to ogromny zaszczyt i wspaniała okazja do stworzenia czegoś wyjątkowego". Brzmi patetycznie? Brzmi. Ale czy jakoś się rozminęli z prawdą? Wcale.

Na początek "Pozdrowienie", czyli skrzypce i żeński… jeśli napiszę "chórek" to będzie niedopowiedzenie, bo panie we trzy były takim elementem koncertu, bez którego to by w ogóle nie było to. W każdym razie już w tym momencie były ciary, a to dopiero 30 sekund koncertu. Nie chcę tutaj zostawiać spoilerów, bo to dopiero początek trasy, więc nie będę wymieniać po kolei, co usłyszeliśmy. Ograniczę się do kilku tytułów, pozwólcie.

W ogóle… piękną mamy kulturę ludową w Polsce i bardzo się cieszę, że cały czas są grupy czy nowe projekty, które ją przypominają i utrwalają. Aż mi czasem trochę żal, że urodziłam się w takim miejscu, że jedynie górniczo-hutnicza orkiestra dęta mogła mi robić "rapapara". Miuoshowi w sumie też, ale ewidentnie lubi nasz folklor. Od najbardziej znanych "Pieśni współczesnych", przez "Tu był Grzegorz z Ciechowa", kiedy to po raz pierwszy (na Festiwalu FAMA, przypominam!) usłyszeliśmy album "ojDADAna", po współpracę z Zakopower.

Ale poza tym, że na 20-leci Zakopower połączono ludowość z nowoczesnością, to momentami było też… reggae'owo? Przez cały koncert było tyle zmian tempa i klimatu, że trudno to nawet opisać. Ale publika szybko dała się wkręcić. Gdzieś tak na trzecim utworze, którym był "Galop". To jest jeden z tych kawałków, przy którym warto się zastanowić, że Zakopower to nie tylko "Boso" - które swoją drogą też jest bardzo mocnym tekstem, a ludzie śpiewają to na weselach ("'Boso' było taką piosenką, którą ludzie interpretowali w różny sposób. Na przykład śpiewali ją, wracając bez butów z imprezy, słyszałem też opinię, że to dla tych, którzy wzięli kredyt we frankach, więc..." - jak to mówił mi wokalista zespołu w wywiadzie) - ale też masa utworów, które naprawdę mogą zmusić do myślenia.

"Koncert się jeszcze dobrze nie zaczął, a ja już zdążyłem zachrypnąć, ale to emocje. Dzisiaj sięgamy po piosenki z różnych momentów naszej muzycznej drogi. Słuchając niektórych z nich, przypominam sobie, jakie idee nam wtedy przyświecały, jakie mieliśmy marzenia, plany… Przez te lata trochę się zmieniliśmy, wy pewnie też, ale tak niedużo" - żartował wyraźnie wzruszony Karpiel-Bułecka, witając się z publicznością, potem były podziękowania, że jesteśmy, ale tak naprawdę wspominam o tym po to, żeby napisać, że był i toast (wodą!), żeby nam się darzyło. Takich gospodarzy się szanuje!

Ten toast wodą był idealnym przejściem do "Kropli", a potem do pierwszego coveru, czyli "W dzikie wino zaplątani". Później przyszedł czas na podziękowania dla muzyków. "Kiedy grasz te piosenki ileś lat, wydaje ci się, że znasz ich każdy zakamarek… I nagle pojawia się Miuosh. To on zaaranżował cały koncert, dał nam jeszcze jedną okazję, żeby się nimi zachwycić. Albo nie" - mówił lider, ale słychać było, że publika uważa, że jednak zachwycić. A potem był jeszcze jeden cover, ale nie zdradzę jaki. Dla ułatwienia powiem, że po węgiersku. Niby mogłam się tego spodziewać, ale ja nadal w podziwie.

Miuosh oczywiście nie ograniczył się tylko do zaaranżowania tego koncertu i wsparcia instrumentalnego - dostaliśmy też trochę jego głosu, może trochę za mało… A może w sam raz, w końcu to XX-lecie Zakopower. Tak naprawdę wyszłam z poczuciem, że wszystkiego było w sam raz. A zrobić koncert, na którym wszystkiego jest akurat, to niełatwa sztuka.

Przy "Zmęczonych muzykantach" doszłam do wniosku, że cisza była absolutnie czternastym członkiem zespołu, który zawsze wiedział, kiedy jego kolej. Chyba że akurat był czas na solówkę, to reszta panów też się nie oszczędzała. I były dudy, i potem "Czasem długą trzeba drogę przejść, wielu ludzi poznać, wiele miejsc / żeby do domu dotrzeć i docenić te najprostsze skarby", a potem "Biały obłok", który jest dla mnie ważny, a dzięki solo na trąbce był nawet lepszy.

Na koniec jeszcze oczywiście "Boso" śpiewane chóralnie, choć na początku jakby lekko nieśmiało. Dobra, nie "na koniec", bo były przecież bisy. "Mamy jeszcze przygotowane 15 piosenek, więc możecie sobie śmiało usiąść, nie spieszycie się, nie?" - pytał Karpiel-Bułecka po powrocie na scenę i nie, nikomu się nie spieszyło, ale usiąść nie usiedli. A co było na bis, nie powiem, trzeba sobie iść na koncert i sprawdzić.

A, i osobne gratulacje dla pana trębacza (Dominik Trębski) - jak wszyscy dawali z siebie 100%, to on jakieś 380.



