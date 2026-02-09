"Zaczęło się od morza - 100-lecie Gdyni". Plejada gwiazd świętuje jubileusz
Gdynia szykuje się na wielkie urodzinowe święto, które połączy historię miasta z nowoczesnym widowiskiem muzycznym. Polsat 20 lutego pokaże wyjątkowy koncert "Zaczęło się od morza - 100-lecie Gdyni", zarejestrowany na Skwerze Kościuszki, w samym sercu portowego miasta. Na jednej scenie spotkają się największe gwiazdy polskiej muzyki, rozbudowana orkiestra, chór, tancerze oraz aktorzy Teatru Muzycznego w Gdyni, tworząc spektakl, który ma być kulminacją jubileuszowych obchodów.
W jubileuszowym koncercie wystąpią Natalia Kukulska, Margaret, Natalia Szroeder, Andrzej Piaseczny, Tomasz Organek, Natalia Muianga, Gracjana Górka, Wiktor Dyduła oraz Szczyl. Artyści nie pojawią się jednak sami. Towarzyszyć im będzie Chór Music Everywhere, grupa taneczna ICON by Starowicz oraz orkiestra pod batutą Jana Stokłosy. Muzyczną oprawę wzbogacą także aktorzy gdyńskiego Teatru Muzycznego: Maja Gadzińska, Karolina Trębacz i Krzysztof Wojciechowski, a całość poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny.
Gdynia - od rybackiej osady do "okna na świat"
Koncert, który odbędzie się 10 lutego na Skwerze Kościuszki o godzinie 19:00, stanowi główny punkt obchodów setnej rocznicy nadania Gdyni praw miejskich. Scenariusz widowiska mocno osadzony jest w historii miasta, które w ciągu zaledwie kilku dekad przeszło drogę od niewielkiej nadmorskiej wioski do jednego z najważniejszych portów Bałtyku i symbolu nowoczesnej, niepodległej Polski. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
Organizatorzy zadbali również o wyjątkową oprawę wizualną. Scena została zaprojektowana w duchu morskiego dziedzictwa i gdyńskiego modernizmu, stylu architektonicznego, który na stałe wpisał miasto w europejski krajobraz urbanistyczny i sprawił, że Gdynia do dziś uznawana jest za perłę międzywojennej architektury.
Nowe aranżacje i muzyczna podróż przez historię
Publiczność usłyszy zarówno największe przeboje zaproszonych artystów, jak i utwory nawiązujące do charakteru miasta, morza oraz jego kulturowej tożsamości, przygotowane w specjalnych aranżacjach.
- "Przygotowujemy widowisko złożone z 17-18 utworów. Będzie to koncert urodzinowy, więc na pewno będzie wesoło i dynamicznie. Będą odniesienia do Gdyni, morza i festiwalu filmowego. Zdradzę, że rozpoczynamy utworem 'Celebration' Kool & The Gang, więc będzie też międzynarodowo. Mamy dość dużą orkiestrę - 30 osób, tak że można się spodziewać mocy" - zapowiadał Jan Stokłosa podczas prób w warszawskim studiu nagrań.
Archiwalne kadry i współczesna Gdynia na wielkim ekranie
Integralną częścią koncertu będą również specjalnie przygotowane materiały filmowe, które pokażą archiwalne ujęcia miasta, jego burzliwe początki oraz dzisiejsze oblicze nowoczesnej metropolii. Obrazy mają tworzyć emocjonalne tło dla muzycznych występów i przypominać, jak niezwykłą drogę przeszła Gdynia przez ostatnie sto lat.
Koncert "Zaczęło się od morza - 100-lecie Gdyni" zostanie wyemitowany w Polsacie 20 lutego o godzinie 21.00.