W jubileuszowym koncercie wystąpią Natalia Kukulska, Margaret, Natalia Szroeder, Andrzej Piaseczny, Tomasz Organek, Natalia Muianga, Gracjana Górka, Wiktor Dyduła oraz Szczyl. Artyści nie pojawią się jednak sami. Towarzyszyć im będzie Chór Music Everywhere, grupa taneczna ICON by Starowicz oraz orkiestra pod batutą Jana Stokłosy. Muzyczną oprawę wzbogacą także aktorzy gdyńskiego Teatru Muzycznego: Maja Gadzińska, Karolina Trębacz i Krzysztof Wojciechowski, a całość poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny.

Gdynia - od rybackiej osady do "okna na świat"

Koncert, który odbędzie się 10 lutego na Skwerze Kościuszki o godzinie 19:00, stanowi główny punkt obchodów setnej rocznicy nadania Gdyni praw miejskich. Scenariusz widowiska mocno osadzony jest w historii miasta, które w ciągu zaledwie kilku dekad przeszło drogę od niewielkiej nadmorskiej wioski do jednego z najważniejszych portów Bałtyku i symbolu nowoczesnej, niepodległej Polski. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Organizatorzy zadbali również o wyjątkową oprawę wizualną. Scena została zaprojektowana w duchu morskiego dziedzictwa i gdyńskiego modernizmu, stylu architektonicznego, który na stałe wpisał miasto w europejski krajobraz urbanistyczny i sprawił, że Gdynia do dziś uznawana jest za perłę międzywojennej architektury.

Nowe aranżacje i muzyczna podróż przez historię

Publiczność usłyszy zarówno największe przeboje zaproszonych artystów, jak i utwory nawiązujące do charakteru miasta, morza oraz jego kulturowej tożsamości, przygotowane w specjalnych aranżacjach.

- "Przygotowujemy widowisko złożone z 17-18 utworów. Będzie to koncert urodzinowy, więc na pewno będzie wesoło i dynamicznie. Będą odniesienia do Gdyni, morza i festiwalu filmowego. Zdradzę, że rozpoczynamy utworem 'Celebration' Kool & The Gang, więc będzie też międzynarodowo. Mamy dość dużą orkiestrę - 30 osób, tak że można się spodziewać mocy" - zapowiadał Jan Stokłosa podczas prób w warszawskim studiu nagrań.

Archiwalne kadry i współczesna Gdynia na wielkim ekranie

Integralną częścią koncertu będą również specjalnie przygotowane materiały filmowe, które pokażą archiwalne ujęcia miasta, jego burzliwe początki oraz dzisiejsze oblicze nowoczesnej metropolii. Obrazy mają tworzyć emocjonalne tło dla muzycznych występów i przypominać, jak niezwykłą drogę przeszła Gdynia przez ostatnie sto lat.

Koncert "Zaczęło się od morza - 100-lecie Gdyni" zostanie wyemitowany w Polsacie 20 lutego o godzinie 21.00.

Patricia Kazadi nie spała całą noc przed ramówką Polsatu. Miała problem z sukienką INTERIA.PL INTERIA.PL