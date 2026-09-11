Zaczął się Great September 2026. Zdążyłam się zgubić w Łodzi i jepepej [RELACJA]

Great September jest dla mnie zawsze, i pewnie nie tylko dla mnie, zakończeniem sezonu. Ale takim wspaniałym zakończeniem, gdzie po trudach lata dostaję masę dobrej muzyki i to wszystko w towarzystwie ludzi z branży, z którymi jest czas w końcu porozmawiać. Natomiast skupię się tu na muzyce, bo poza tym - co się dzieje na Piotrkowskiej, zostaje na Piotrkowskiej.

Zaczęłam więc od panelu, a w zasadzie wywiadu "30-lecie Ich Troje - nostalgia, ale z perspektywą branżową". I już na początku było śmiesznie, bo przed Michałem Wiśniewskim stanął zupełnie nowy sedes, "dar od Polaków", czym nawiązano oczywiście do skandalu sprzed ponad 20 lat, kiedy w "Jestem jaki jestem" lider Ich Troje wygrał z fanami w rzucaniu kostką i zawinął im z domu muszlę. Takie głupie, a wszyscy wciąż się śmieją. Wiśniewski opowiadał też o początkach zespołu, że miał być rock'n'roll, ale ostatecznie "z rock'n'rolla zostało nam tylko picie", i o tym, że "Mandaryna wzięła się stąd, że świetnie umie jeździć na wrotkach, a ja potrzebowałem kogoś, kto będzie tańczył na wrotkach". No idąc tam, liczyłam, że będzie interesująco i zabawnie, i nie zawiodłam się.

A potem już muzyka i na start walka ze sobą, czy wybrać Gym Wisdom czy Wilgoć. Ostatecznie zdecydowałam się posłuchać dziewczyn w Domu Literatury i bardzo się cieszę, bo potwierdziłam tylko opinię, jak dobry jest to zespół. "Trzmielojad" to jest totalny hit, który nie wyszedł mi z głowy do końca dnia. Wiadomo, że jak czasem sobie coś tutaj napiszę, to się spełnia, więc: wierzę, że Wilgoć jeszcze kiedyś wygra Jarocin albo, nie wiem, eliminacje na Pol'and'Rocka. Totalnie zasługują.

Następnie - dla mnie - najlepszy koncert tego dnia, czyli Helicopets. Może i było daleko, i zdążyłam zrobić przypadkowy urbex, idąc na ślepo za mapą Google, ale widząc, kto tworzy ten zespół, nie mogłam odpuścić. Na gitarze Adam Baran, którego chyba nikomu nie muszę przedstawiać. Dalej: na klarnecie i flecie Magda Sowul, czyli Panilas, której "Gynoelectro" katowałam długo i wciąż często do tego albumu wracam. Trzy lata temu grała na Great z kolei z Lesbijskim Groovem i pamiętam ten koncert do dziś, tak samo jak "Planety szaleją, a ja palę palo santo / świeczka z Ikei i tofu na śniadanko / płonie i płonie tamto palo santo / może też zapłonę, lecz dzisiaj jednak spanko". Po prostu jestem fanką wszystkiego, co robi Panilas, potwierdzone.

Ale wracając do Helicopets - w składzie jest też przezdolny basista i kontrabasista Roman Chraniuk i Józef Biegański, którego poznałam w Audiofeelsach, potem w Żeńszeniu i… dawno nie spotkałam tak utalentowanego człowieka. Ja mam tylko kilka zainteresowań i w każdym jestem średnia, a on gra na wszystkim i na wszystkim wybitnie. Podsumowując: jeśli kiedyś będziecie mieli okazję iść na Helicopets, zróbcie to. Sama chętnie powtórzę i oby grali wtedy dużo dużo dłużej.

Great September 2026: pierwszy dzień Zobacz galerię + 9

Następnie znowu 18 kilometrów przez Piotrkowską i znaleźliśmy się w Łodzi Kaliskiej na koncercie Chochlika. Nie wiem, czy ja mogę mówić już, kto to? Oby, bo to Szymon, którego znacie z Sad Smiles. Nie byłam na całym koncercie, bo musiałam uciekać zaraz powiem gdzie, ale myślę, że jest szansa usłyszeć Chochlika w radiu już niedługo. A nie byłam na całym koncercie, bo musiałam się przemieścić obok, do Larum, na chyba najbardziej komentowane wydarzenie czwartku, czyli DJ set Michała Wiśniewskiego i vgtbl.pl. Kto to wymyślił, nie wiem, ale słuchanie w tym anturażu "Coco Jamboo" i "donczjunoł pamperap", w sensie Danzela, jest czymś, czym będę się chwalić ludziom.

Później chwila dla Andrzeja Piasecznego, który grał nie to, co chcieliśmy, czyli strony B singli. To cytat z niego samego, ja nie miałam oczekiwań i zawsze szanuję pokazywanie czegoś więcej niż największe hity. Ładne. I o godzinie 22 odbyła się we mnie największa walka, bo w aplikacji zaznaczyłam wszystkie odbywające się wtedy koncerty. Grupa Torpedo wspaniała, chwaliłam po Bigga Fest, a nawet uznałam wtedy za gwiazdę wieczoru, ale w Łodzi musiałam odpuścić. Żałuję. A jednocześnie nie, bo dzięki temu trafiłam do Prywatki na Stany Pośrednie. Co za zdolne chłopaki. I jakie dobre teksty. Kolejny koncert absolutnie wart polecenia.

Stamtąd, odpuszczając Burn TV, ostatni przystanek w Larum na interesującym projekcie Maria Peszek x Hoshii. Przyznaję, że trochę miałam obawy przed pójściem tam, bo nie do końca wyobrażałam sobie to połączenie, ale już mogę wszystko odszczekać. Naprawdę Great pięknie nas przywitał w tym roku.

A, i zapomniałabym. Nie trafiłam tam niestety, ale słyszałam opowieści - Siekirka x Shaiba w Łodzi Kaliskiej. W opisie chwalili się, że jeden z nich ma zdjęcie z Marianem Lichtmanem, ale to już można zapomnieć, bo teraz stał z Marianem Lichtmanem na jednej scenie. Na własnym koncercie. Była vixa, było jepepej. Łódź, kurde.

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