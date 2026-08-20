Już niedługo odbędzie się Magiczne Zakończenie Wakacji 2026, w ramach którego zobaczymy konkurs na Przebój Lata Radia ZET i Polsatu. 29 i 30 sierpnia o godz. 20:00 telewizja Polsat zaprosi widzów do Kielc. Wystąpią znane kabarety oraz plejada polskich i zagranicznych gwiazd.

O tytuł Przeboju Lata Radia ZET i Polsatu 2026 powalczą Michał Szpak, SARSA, Wiktor Waligóra, Marissa i Mecner. Na kieleckiej scenie pojawią się również m.in. Dawid Kwiatkowski, Feel, Liroy, Maciej Maleńczuk, Norbi, Ania Karwan oraz Kuba i Kuba. Nie zabraknie zagranicznych gości specjalnych - grupy Take That, Garou i Lucenzo.

"Podczas koncertu spotkają się artyści reprezentujący różne muzyczne pokolenia i style. Nie zabraknie największych przebojów, premierowych wykonań, wyjątkowych muzycznych spotkań oraz wakacyjnej atmosfery, z której od lat słynie festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji" - zapowiada Polsat.

Magiczne Zakończenie Wakacji 2026: Kaeyra dołącza do plejady gwiazd

Kaeyra, czyli Karolina Baran, urodziła się w Chicago w polskiej rodzinie i od najmłodszych lat związana jest z muzyką. Jest wokalistką, multiinstrumentalistką, kompozytorką i autorką tekstów, a w swojej twórczości łączy pop, R&B, soul i rock.

Szerszej publiczności dała się poznać m.in. w 13. edycji "America's Got Talent", a kilka lat później pojawiła się w 21. sezonie "American Idol", gdzie dotarła do finałowej dwudziestki uczestników. Ma na koncie album "Fountains of Gold", EP-kę "11:11" oraz single "Put Me First", "Sour" czy nagrany wspólnie z Gromee utwór "Lover".Jest też pierwszą Polką, która wystąpiła na festiwalu Lollapalooza.

Kuba i Kuba tuż przed występem z repertuarem legendarnego Krawczyka. "Piękne wspomnienie z dzieciństwa" INTERIA.PL



