Za nami pierwsza edycja Lost Generation Festival w Krakowie. Fani rocka dopisali! [ZDJĘCIA]

Lost Generation Festival to nowa propozycja od Knock Out Productions, skierowana przede wszystkim do fanów gitarowego grania wychowanych na muzyce, która dwie dekady temu królowała w radiu, telewizji muzycznej i pierwszych odtwarzaczach MP3. Organizatorzy postawili na połączenie koncertów światowych gwiazd z nostalgiczną atmosferą nawiązującą do kultury przełomu wieków.

Choć głównym punktem programu były występy muzyczne, uczestnicy mogli korzystać również z licznych stref tematycznych. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertów teren wokół TAURON Areny tętnił życiem.

Na fanów czekały m.in. Skate Zone, Basket Zone, strefa Retro Games oraz przestrzeń przygotowana przez polski zespół CF98. Organizatorzy zadbali o konkursy, aktywności i dodatkowe atrakcje, dzięki którym oczekiwanie na koncerty upływało w wyjątkowej atmosferze.

The Offspring, Papa Roach i The Rasmus porwali publiczność

Muzyczna część festiwalu rozpoczęła się od występu amerykańskiej grupy Lagwagon. Następnie na scenie pojawili się Hollywood Undead, którzy rozgrzali publiczność mieszanką rapcore'u i rocka. Później przyszła pora na koncert fińskiej formacji The Rasmus, a następnie legendarnego Papa Roach.

Landwagon na Lost Generation Festival 2026 Zobacz galerię + 5

Kulminacyjnym momentem wieczoru był występ The Offspring. Kalifornijska grupa przypomniała największe przeboje, które przez lata zdobyły status hymnów całego pokolenia fanów punk rocka.

Hollywood Undead - Lost Generation Festival 2026 Zobacz galerię + 11

Nostalgiczna muzyczna podróż

Lost Generation Festival od początku był reklamowany jako wydarzenie dla pokolenia wychowanego na muzyce przełomu lat 90. i 2000. Widać było to nie tylko w doborze wykonawców, ale także w estetyce całego wydarzenia i przygotowanych atrakcjach.

The Rasmus na Lost Generetaion Festival 2026 Zobacz galerię + 9

Jednodniowy festiwal przyciągnął do Krakowa fanów z różnych części Polski, którzy przez wiele godzin mogli wrócić wspomnieniami do czasów, gdy alternatywny rock, punk rock i nu metal dominowały na listach przebojów.

Zobaczcie zdjęcia z Lost Generation Festival 2026 w Krakowie!

The Offspring -Lost Generation Festival 2026 Zobacz galerię + 16





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