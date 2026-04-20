Circoloco zagra 9 maja br. w Pałacu w Wilanowie i zainauguruje projekt "Let's make them care", którego celem jest łączenie współczesnej kultury z przestrzeniami o szczególnym znaczeniu historycznym i społecznym. Co istotne, część przychodów z wydarzenia zostanie przeznaczona na działania związane z ochroną i renowacją dziedzictwa kulturowego.

Artyści wydarzenia jeszcze niedawno zachwycali na festiwalu Coachella, a teraz wpadną z wizytą do Polski! Kogo zobaczymy w Warszawie? Oto, co koniecznie musisz wiedzieć!

Circoloco w Warszawie! Legenda Ibizy zagra w Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Circoloco jest jedną z najbardziej kultowych marek światowej sceny elektronicznej. Historia Circoloco rozpoczęła się w 1999 roku w legendarnym klubie DC-10 na Ibizie podczas poniedziałkowych afterparty. Z czasem marka stała się globalnym symbolem kultury klubowej, obecnym w najważniejszych ośrodkach sceny elektronicznej na każdym kontynencie i w najbardziej wpływowych miastach świata. W centrum tego projektu stoi założyciel Antonio Carbonaro - twórcza siła stojąca za unikalną tożsamością Circoloco, kształtująca jego kierunek muzyczny, wizję artystyczną oraz wyjątkowy undergroundowy charakter.

Siłą Circoloco jest własny język estetyczny i społeczność skupiona wokół współczesnej kultury klubowej. Projekt wykracza dziś poza format wydarzeń muzycznych, funkcjonując na styku muzyki, mody i sztuki wizualnej. Marka rozwijała współpracę m.in. z Off-White i adidas Originals, a uruchomienie Circoloco Records we współpracy z Rockstar Games dodatkowo wzmocniło jej obecność w popkulturze.

W line-upie Circoloco potwierdzeni są tacy artyści jak Bedouin, Carlita, Honey Dijon, Jamback, Job Jobse, Pawsa czy Prospa. Wydarzeniu muzycznemu towarzyszyć będzie spektakularna produkcja audiowizualna przygotowana specjalnie z myślą o architekturze Pałacu w Wilanowie oraz charakterze wydarzenia.

Kim jest Honey Dijon? Współpracowała między innymi z Madonną czy Beyoncé

Honey Dijon, urodzona jako Honey Redmond w Chicago w stanie Illinois, to uznana na całym świecie DJ-ka, producentka i ikona mody. Znana z dogłębnej znajomości muzyki house i dynamicznego stylu miksowania, czerpie z korzeni tętniącej życiem sceny muzycznej Chicago.

Honey Dijon od 20 lat występuje w największych klubach i na festiwalach na całym świecie. Współpracowała z takimi artystami jak Madonna i Beyoncé, wnosząc do ich projektów swoje unikalne brzmienie. W 2023 roku zdobyła nagrodę Grammy w kategorii "Najlepszy Album Dance" za pracę nad albumem Beyoncé "Renaissance". Oprócz kariery muzycznej jest również ważną postacią w branży modowej. Aktywnie działa na rzecz praw i widoczności osób LGBTQ+. Jej innowacyjne podejście i autentyczny głos wciąż wpływają zarówno na świat muzyki, jak i mody.

We Watch Clouds na Next Fest 2026: "Nie uważamy się za artystów" Tymoteusz Hołysz INTERIA.PL