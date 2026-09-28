Przypomnijmy, że Zaucha Fest to nie tylko koncerty - w ramach festiwalu w lutym i sierpniu odbyły się już dwie edycje warsztatów Masterclass, w czerwcu miał miejsce II Memoriał im. Andrzeja Zauchy w kajakarstwie, a ostatniego dnia sierpnia odsłonięto mural z wizerunkiem artysty przy ulicy Mogilskiej w Krakowie.

Teraz przyszedł czas na wydarzenia muzyczne - koncerty odbędą się podczas sześciu wieczorów w październiku i listopadzie.

Zaucha Fest 2026 - sześć wyjątkowych koncertów

Pierwszy koncert - "Po to byś żył! - Muzyczne wspomnienie Zauchy" - odbędzie się w Klubie Pod Jaszczurami 10 października, czyli dokładnie 35 lat od tragicznej śmierci artysty. "Miejsce również nie jest przypadkowe. Zaucha często koncertował w tym kultowym lokalu, m.in. tworząc z Krzysztofem Piaseckim i Andrzejem Sikorowskim grupę wokalno-kabaretową 'Sami'. Ma tu również swój 'zaułek'. Piosenki Zauchy oraz utwory pozostające w jego stylistyce wykonają młodzi, krakowscy artyści. Wystąpią: Azzja, Basia Dratwińska, Alex Sakhibov, Janek Muzykant, Jakub Byczek i Mateusz Szmigiel" - czytamy w opisie wydarzenia.

Dzień później, tym razem w Mercy Brown, dwa koncerty (o godz. 17 i 20) zagra John Porter. "Jak sam mówi, będzie to wieczór, w którym ma wybrzmieć gitara, głos i wszystko co pomiędzy. Można spodziewać się podróży przez 45 lat twórczości artysty z nawiązaniami do postaci i utworów Andrzeja Zauchy" - zapowiadają organizatorzy.

Trzecie wydarzenie to The Blues Brothers Music Show, 31 października, w Teatrze Variete: "To podróż przez historię słynnego duetu, który podbił sceny i serca Amerykanów, a potem publiki na całym świecie. John Belushi i Dan Aykroyd dali się poznać jako mocno zwariowani, ale najzupełniej poważni miłośnicy soulu i rhythm and bluesa. Teraz ich twórczość wybrzmi na żywo od otwierającego "I Can't Turn You Loose", przez "Soul Man", aż po numery, które cała publiczność zna na pamięć".

Zaucha Fest 2026: wydarzenia w listopadzie

2 listopada w Teatrze STU dwukrotnie wystąpi wieloletni przyjaciel Andrzeja Zauchy - Andrzej Sikorowski. "Możemy być pewni, że tego wieczoru utwory obu krakowskich bardów będą współbrzmieć ze wspomnieniami i anegdotami z czasów, gdy dwóch Andrzejów występowało razem" - głosi opis wydarzenia.

29 listopada Zaucha Fest ponownie przeniesie się do Mercy Brown, gdzie widzowie będą mogli usłyszeć jazz prosto z Kuby - na scenie pojawią się Dayramir Gonzalez Trio i Yaremi Kordos.

Zaucha Fest 2026 zamknie koncert galowy "Byłeś i bądź", który 30 listopada odbędzie się w Operze Krakowskiej. Piosenki Andrzeja Zauchy w nowych i tradycyjnych aranżacjach zaśpiewają: Igo, Renata Przemyk, Andrzej Dąbrowski, Hanka Wójciak oraz Jasiek Piwowarczyk i Sandra Mika.

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