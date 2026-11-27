Podczas koncertu "Christmas Party - świąteczna lista przebojów" wystąpią najwięksi wykonawcy polskiej sceny. We Wrocławiu pojawią się m.in. Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Kuba Badach, Wiktor Waligóra, Igor Herbut, Cleo, Roxie Węgiel, Marcin Maciejczak, Patricia Kazadi i zespół Afromental.
O wyjątkową oprawę zadba Grott Orkiestra. Na scenie zobaczymy też reprezentantów tętniącej życiem wrocławskiej sceny musicalowej: utalentowany Zespół Dziecięcy Młodzieżowej Akademii Musicalowej, pełen pasji Chór Studium Musicalowego Capitol oraz charyzmatyczny Wroclove Musical Choir.
Koncert poprowadzą Agnieszka Hyży i Olek Sikora. "Boże Narodzenie to nie tylko prezenty, dekoracje i pięknie nakryty stół. To przede wszystkim ludzie, bliskość, pamięć o innych i dobre słowa, które potrafią znaczyć więcej niż najdroższy podarunek" - mówią organizatorzy.
"Christmas Party - świąteczna lista przebojów" będzie transmitowany na żywo - widzowie będą mogli oglądać wydarzenie 12 grudnia o godzinie 19:55 na antenie Telewizji Polsat. A już teraz możecie wybrać z nami największy świąteczny przebój!