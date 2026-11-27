Podczas koncertu "Christmas Party - świąteczna lista przebojów" wystąpią najwięksi wykonawcy polskiej sceny. We Wrocławiu pojawią się m.in. Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Kuba Badach, Wiktor Waligóra, Igor Herbut, Cleo, Roxie Węgiel, Marcin Maciejczak, Patricia Kazadi i zespół Afromental.

O wyjątkową oprawę zadba Grott Orkiestra. Na scenie zobaczymy też reprezentantów tętniącej życiem wrocławskiej sceny musicalowej: utalentowany Zespół Dziecięcy Młodzieżowej Akademii Musicalowej, pełen pasji Chór Studium Musicalowego Capitol oraz charyzmatyczny Wroclove Musical Choir.

Koncert poprowadzą Agnieszka Hyży i Olek Sikora. "Boże Narodzenie to nie tylko prezenty, dekoracje i pięknie nakryty stół. To przede wszystkim ludzie, bliskość, pamięć o innych i dobre słowa, które potrafią znaczyć więcej niż najdroższy podarunek" - mówią organizatorzy.

"Christmas Party - świąteczna lista przebojów" będzie transmitowany na żywo - widzowie będą mogli oglądać wydarzenie 12 grudnia o godzinie 19:55 na antenie Telewizji Polsat. A już teraz możecie wybrać z nami największy świąteczny przebój!

Wybierz najpiękniejszą piosenkę świąteczną "Jingle Bells" "Pada śnieg" "All I Want for Christmas Is You" "Jingle Bell Rock" "Z kopyta kulig rwie" "Last Christmas (Kolęda dwóch serc)" "Feliz Navidad" "Santa Claus Is Coming to Town" "Dzień jeden w roku" "White Christmas" Zagłosuj



