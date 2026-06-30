Polsat powraca ze spektakularnym widowiskiem "Wrocław Przyszłości". Tegoroczna edycja odbędzie się w piątek, 30 czerwca na Placu Wolności w stolicy Dolnego Śląska. Transmisja na żywo w telewizji rozpocznie się o godz. 19:55.

"Tegoroczna edycja zgromadzi artystów reprezentujących różne muzyczne światy, wrażliwości i sceniczne osobowości" - czytamy w zapowiedzi.

Zobaczymy m.in. Edytę Górniak, Margaret, gwiazdę Eurowizji 2026 - Alicję Szemplińską, Jakuba Józefa Orlińskiego, czyli artystę docenianego na światowych scenach operowych, Andrzeja Piasecznego, Ralpha Kaminskiego, a także młodą wokalistkę Gracjanę Górkę, która poruszyła jurorów "Must Be The Music". Nie zabraknie także gwiazd muzyki klasycznej.

Wyjątkowe duety na koncercie "Wrocław Przyszłości"

"Na Placu Wolności we Wrocławiu dojdzie do muzycznych spotkań, jakich na co dzień nie można zobaczyć. 'Wrocław Przyszłości' połączy świat opery z największymi gwiazdami polskiej estrady, a artyści zaprezentują się w zupełnie nowych, często zaskakujących duetach i repertuarze" - zdradzili teraz organizatorzy.

Edyta Górniak wystąpi z finalistką programu "Must Be The Music" Gracjaną Górką we wzruszającym "Hallelujah", Margaret zaśpiewa z Jadwigą Postrożną kultowe "Cykady na Cykladach", a Ralph Kaminski połączy siły z kontratenorem Jakubem Józefem Orlińskim w utworze "Kosmiczne energie". Andrzej Piaseczny zaśpiewa z Alicją Szemplińską "Imię deszczu", by później spotkać się na scenie z Adamem Michalakiem w utworze "Jeszcze bliżej".

Adam Michalak wykona słynną arię "La donna è mobile" z "Rigoletta", Jadwiga Postrożna zaprezentuje pełną temperamentu "Habanerę" z "Carmen", a Jakub Józef Orliński zaśpiewa zarówno z Jadwigą Postrożną "Flower Duet" z opery "Lakmé", jak i solowo podejmie się arii "Vedrò con mio diletto". Oprócz tego widzowie usłyszą największe przeboje muzyki popularnej, w tym m.in. "Tyle słońca w całym mieście", "Rzuć to wszystko, co złe" czy "Biała flaga".

Ostatni wywiad Alicji Szemplińskiej przed Eurowizją. "Ci ludzie się nie boją" INTERIA.PL



