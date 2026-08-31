Wojtek Mazolewski zachwycił zagranicznych krytyków. "Nieustraszony i oryginalny"

"Solo" ukazało się 5 grudnia 2025 roku. Premiera odbyła się bez dużej kampanii, billboardów i reklamowych spotów. Mazolewski wyruszył jedynie w krótką trasę obejmującą dziewięć klubowych koncertów.

Według WMQ Records bilety zostały wyprzedane, a pierwszy nakład albumu zniknął w ciągu trzech tygodni. W serwisach streamingowych utwory miały zgromadzić setki tysięcy odtworzeń. Teraz do sklepów trafi trzecie wydanie płyty.

"Cieszę się i jestem wdzięczny, że dla tak wielu osób ta intymna muzyka również stała się ważna i bliska" - komentuje Mazolewski.

Wojtek Mazolewski: Potrzebowałem tego czasu skupienia

Początki "Solo" sięgają muzyki przygotowywanej do spektaklu teatralnego. Pomysły Mazolewski rozwijał później podczas solowych występów. Ostatecznie materiał przerodził się w osobną płytę.

Kontrabas pozostaje jej najważniejszym głosem, choć tytułu nie należy odczytywać całkowicie dosłownie. Muzyk sięga również po gitarę, flet, głos i perkusję. Na albumie pojawiają się ponadto harfa, elektronika oraz zaproszeni goście: Marysia Osu, Matylda Sokołowska i Józef Rusinowski. Współproducentem materiału został Wojtek Urbański.

"Teraz dopiero widzę, że album "Solo" był dla mnie naturalnym etapem rozwoju. Otworzył przede mną nowe wyzwania i możliwości. Potrzebowałem tego czasu skupienia i czułem, że jest to moment na wypowiedź totalnie osobistą" - mówi Mazolewski.

Album promują teledyski do utworów "My Works of Art" oraz "Dark Ecology".

Zagraniczne media piszą o "Solo"

Płyta została zauważona przez zagranicznych dziennikarzy. Amerykański "DownBeat" podkreślił, że Mazolewski nie wykorzystuje solowego formatu do prezentowania wirtuozerskich popisów. Zamiast tego stawia na melodie, emocje i budowanie dźwiękowych przestrzeni.

Brytyjski UK Vibe przyznał albumowi maksymalną ocenę. Recenzent określił "Solo" jako materiał oszczędny, ale jednocześnie bogaty, filmowy i głęboko ludzki.

"Jazzwise" nazwał Polaka "nieustraszonym i oryginalnym twórcą", a "Record Collector" zwrócił uwagę na atmosferę kompozycji oraz połączenie kontrabasu z głosami, gitarą, klawiszami i efektami elektronicznymi.

Mazolewski pojawił się także w "The Jazz Show" Jamiego Culluma. Audycja emitowana jest w BBC Radio 2 - w komunikacie wydawcy błędnie wskazano "BBC 3".

Mazolewski zagra w Polsce i Wielkiej Brytanii

Rozbudowana trasa obejmuje 20 występów. Muzyk odwiedzi m.in. Poznań, Wrocław, Warszawę, Kraków i Gdańsk. Zaplanowano również koncerty w Leicester i Birmingham.

Pierwszy z ogłoszonych występów odbył się 30 sierpnia w Podkowie Leśnej. Kolejne terminy przedstawiają się następująco:

5 września - Głogów

6 września - Narol

24 września - Bielsko-Biała

26 września - Krapkowice

10 października - Poznań

3 listopada - Wałbrzych

4 listopada - Wrocław

6 listopada - Warszawa

7 listopada - Warszawa

10 listopada - Leicester

12 listopada - Birmingham

14 listopada - Gliwice

15 listopada - Rzeszów

18 listopada - Garwolin

19 listopada - Katowice

27 listopada - Gomunice

11 grudnia - Kraków

20 grudnia - Gdańsk