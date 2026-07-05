W sobotę, 4 lipca, odbył się trzeci z serii koncertów "Lato z Radiem i Telewizją Polską". Później wydarzenie odbędzie się jeszcze m.in. w Ełku, Grudziądzu, Lublinie czy Tarnowie.

Tym razem scena zawitała do Zakopanego, a publiczność miała okazję usłyszeć m.in. Justynę Steczkowską, Majkę Jeżowską, Reni Jusis, Afromental, Brathanki, Piersi, Universe, Organka czy Dominika Dudka.

Opinie o koncercie TVP. Widzowie są podzieleni

Najwięcej komplementów dostał duet Justyny Steczkowskiej i Staszka z Gór, którzy wspólnie zaśpiewali "Pójdę tam". "Cudnie razem zaśpiewali. Jestem zachwycona", "W końcu w TVP pokazują ludzi z prawdziwym talentem, piękne wykonanie", "Mam ciary" - pisali internauci.

Nie wszyscy byli jednak zadowoleni z solowego występu Steczkowskiej. "Ani do tańca, ani do słuchania", "Nuda i caly czas to samo", "Tak dała czadu, że zmieniłem kanał", "Nigdy ta pani nie porwała publiczności, współczuję im, bo my przed odbiornikami możemy wyłączyć, ściszyć, przełączyć. Tego nie da się słuchać, a co dopiero bawić" - komentowali.

Różne opinie zebrała też Majka Jeżowska. "Totalna diwa", "Z tobą zawsze ma się dobry humor" - pisali jedni, drudzy z kolei narzekali na dobór repertuaru i brak nowych piosenek. Ten zarzut dotyczył zresztą całego wydarzenia. "Jestem taka znudzona", "Na okrągło jedno i to samo", "Odgrzewane kotlety", "Niestety, ale nie było co oglądać" - podsumowali widzowie.



