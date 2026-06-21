Coroczny koncert "Wianki nad Wisłą - Miasto gra: Muzyka, Miłość, Marzenia" odbył się w Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie. Prowadzącym był Jan Pirowski.

Na scenie pojawili się m.in.: O.S.T.R., Katarzyna Nosowska, Beata Kozidrak i Bajm, Margaret, Patrycja Markowska, Piotr Cugowski, Natalia Przybysz czy Reni Jusis.

Widzowie podzieleni po "Wiankach nad Wisłą". "Było super" kontra "Konkurs na najgorsze?"

Koncert zebrał dużą publiczność, która po wydarzeniu podzieliła się na dwa obozy. Pierwszy z nich był zadowolony, dodając, że trzeba docenić, że artyści nie używali playbacku. "Było naprawdę super", "Bezbłędnie", "Pięknie scena wygląda" - pisali internauci.

Najwięcej uznania dostali Piotr Cugowski i Patrycja Markowska. "Mądry utwór, Patrycja", "Oglądałam... Ta piosenka niech się niesie wszędzie, bo jest genialna" - chwalili widzowie, nawiązując do utworu "Miłość Wiara Nadzieja". Cugowski zaśpiewał z kolei "Kto nie kochał", co spotkało się z takimi komentarzami: "Jego głos, przechodzą mnie ciarki", "Piękny występ", "Jak zwykle świetnie".

Zdecydowanie jednak więcej było głosów niezadowolenia. "Będzie ktoś, kto uratuje ten płonący budynek czy zostanie tylko popiół?", "Żenada", "O co chodzi z tymi aranżami? Był konkurs na najgorsze?", "Dramat. Po kolei każdy wykonawca dramat. Wkoło jedno i to samo", "To jest porażka! Piosenki w stylu żałobnym, gdzie te wesołe kawałki, przy których chce się publiczność bawić? Jedna gorsza od drugiej", "Te aranżacje są fatalne" - takie opinie pojawiły się pod nagraniami.





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