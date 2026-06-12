Warsaw Music Festival rusza już za chwilę! Kto zagra w stolicy?
"13, 17 i 20 czerwca 2026 stolica Polski stanie się pulsującym sercem muzyki - miejscem, które połączy emocje, dźwięki i energię wielu pokoleń, a to wszystko za sprawą pierwszej edycji Warsaw Music Festival" - zapowiadają organizatorzy wydarzenia. Na scenie pojawią się m.in. Black Eyed Peas, Artbat, Argy, Korolova, Steve Angello, Armin Van Buuren czy John Summit.
"To festiwal dla wszystkich - most łączący różne brzmienia, generacje i społeczności" - to hasło przyświeca pierwszej edycji Warsaw Music Week. Wydarzenie obędzie się na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Organizatorem jest agencja TME Entertainment. W ramach tegorocznej edycji zaplanowane są trzy wydarzenia muzyczne.
Warsaw Music Festival 2026 - kto zagra?
13 czerwca to czas dla fanów elektroniki - po raz kolejny do stolicy zawita Upperground, "jeszcze większy i jeszcze bardziej spektakularny".17 czerwca na scenie jako headliner wystąpi Black Eyed Peas - jedna z najbardziej rozpoznawalnych i energetycznych grup na świecie. "Amerykański fenomen muzyczny zaprezentuje największe przeboje swojej kariery i unikalne show przygotowane specjalnie na tę okazję" - czytamy w zapowiedzi.
20 czerwca będziemy świętować z kolei 25. rocznicę A State Of Trance. Publiczność będzie miała okazję zobaczyć światową premierę Armin van Buuren F2F John Summit - pierwszy w historii wspólny występ tych artystów w tym formacie oraz debiut Johna Summita w Polsce.
W ciągu trzech dnia na scenie pojawią się także m.in. Argy, Benny Benassi, Steve Angello, Korolova, Innellea, Kacperczyk, Tribbs, Alien&Majtis, Kalwi&Remi, Helena Ciuraba, Giuseppe Ottaviani i Superstrings.
Bilety na Warsaw Music Festival są jeszcze dostępne.