Warsaw Music Festival rusza już za chwilę! Kto zagra w stolicy?

"To festiwal dla wszystkich - most łączący różne brzmienia, generacje i społeczności" - to hasło przyświeca pierwszej edycji Warsaw Music Week. Wydarzenie obędzie się na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Organizatorem jest agencja TME Entertainment. W ramach tegorocznej edycji zaplanowane są trzy wydarzenia muzyczne.

Warsaw Music Festival 2026 - kto zagra?

13 czerwca to czas dla fanów elektroniki - po raz kolejny do stolicy zawita Upperground, "jeszcze większy i jeszcze bardziej spektakularny".17 czerwca na scenie jako headliner wystąpi Black Eyed Peas - jedna z najbardziej rozpoznawalnych i energetycznych grup na świecie. "Amerykański fenomen muzyczny zaprezentuje największe przeboje swojej kariery i unikalne show przygotowane specjalnie na tę okazję" - czytamy w zapowiedzi.

20 czerwca będziemy świętować z kolei 25. rocznicę A State Of Trance. Publiczność będzie miała okazję zobaczyć światową premierę Armin van Buuren F2F John Summit - pierwszy w historii wspólny występ tych artystów w tym formacie oraz debiut Johna Summita w Polsce.

W ciągu trzech dnia na scenie pojawią się także m.in. Argy, Benny Benassi, Steve Angello, Korolova, Innellea, Kacperczyk, Tribbs, Alien&Majtis, Kalwi&Remi, Helena Ciuraba, Giuseppe Ottaviani i Superstrings.

Bilety na Warsaw Music Festival są jeszcze dostępne.





JIMEK: “Szukajcie najdziwniejszych rzeczy świata” [WYWIAD] INTERIA.PL