Żywa legenda polskiej sceny metalowej wystąpi w 12 polskich miastach. Podczas wojaży po Polsce zespołowi Piotra "Petera" Wiwczarka towarzyszyć będą olsztyńscy deathmetalowcy z formacji Insidius, której członkiem jest Michał Andrzejczyk, aktualny perkusista Vadera.

"Mamy zaskakującą - ale chyba dobrą - wiadomość dla naszych rodzimych fanów w Polsce. Udało nam się wspólnie z Massive Music zorganizować serię koncertów klubowych w cztery weekendy na przełomie listopada i grudnia! Będą to z pewnością ostatnie koncerty Vader w 2022 roku, jak też w naszym kraju do wakacji 2023 roku" - informują muzycy Vadera.

Nazwa "Revelations Of The Wicked Tour 2022" nie jest przypadkowa i wiąże się z odchodami 20. rocznicy wydania longplaya "Revelations".

"Wyjątkową nutą tej trasy będzie album 'Revelations', który w tym roku obchodzi swoje 20-lecie. Prócz dość znanych kawałków, jak choćby 'Epitaph' czy 'Revelation Of Black Moses', zagramy utwory, które nie były grane nigdy w całej historii Vader - wymieniając choćby 'When Darkness Calls', 'Wolftribe' czy 'The Code'. Setlistę uzupełnimy oczywiście potężną dawką 'wczesnego Vadera', jak też serią klasyki metalu w wersji zespołu. Przygotujemy się również w kwestii gadżetów, ale więcej szczegółów na ten temat za kilka chwil. Na całej trasie towarzyszyć nam będą koledzy z bezlitosnego Insidius. Zapraszamy serdecznie na krwawą muzyczną rzeź!" - czytamy na oficjalnej stronie Vadera.

Przypomnijmy, że "Solitude In Madness", ostatnia duża płyta Vadera, miała swą premierę w 2020 roku.



Teledysk do utworu "Epitaph" Vadera z albumu "Revelations" możecie sobie przypomnieć poniżej:

Vader na trasie "Revelations Of The Wicked Tour 2022" - lista koncertów:

18.11. - Tychy (Underground)

19.11. - Świdnica (Bolko)

20.11.- Zielona Góra (Kawon)

25.11. - Siedlce (Rock Pub Lemmy)

26.11. - Sosnowiec-Kazimierz (MDK)

27.11. - Gostynin (Strefo Chaosu)

02.12. - Łomża (MDK-DST Popart)

03.12. - Zamość (Kazamata)

04.12. - Gomunice (Bogart)

08.12. - Toruń (Od Nowa)

09.12. - Bielsko-Biała (Rude Boy)

10.12. - Krosno (Rock Klub Iron).