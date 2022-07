Uniejów Earth Festival 2022: Ujawniamy pierwsze szczegóły!

W tym roku Earth Festival Uniejów odbędzie się po raz piąty. Jubileuszowa edycja to aż trzy dni festiwalu z udziałem ponad 30 wykonawców z Polski i Ukrainy.

"Earth Festival Uniejów 2022 będzie kolejną okazją do naładowania akumulatorów pozytywną energią, do wzajemnej inspiracji w budowaniu odpowiedzialności za siebie i innych, tak niezbędnej wobec postępującej degradacji jakości życia na Ziemi i relacji między nami. Degradacja nie spowalnia, więc i tym razem pokażemy, że nawet najmniejsze działania, by powstrzymać negatywne zmiany, mają sens. W imię idei For Earth For Us!" - zapowiadają organizatorzy.

Earth Festival Uniejów 2022 - pierwsze szczegóły

Poza muzycznymi atrakcjami na uczestników czekają dwa dni w Ekomiasteczku, trzy filmy w festiwalu kinie oraz wielkie sprzątanie i sadzenie drzew w ramach akcji "Czyste Zielone Miasta".

Earth Festival Uniejów 2022 otworzy specjalny koncert Krzysztofa Zalewskiego i jego przyjaciół. Drugi dzień to występ dla Ukrainy "Artyści przeciwko wojnie" z udziałem polskich gwiazd oraz wykonawców z Ukrainy. Całość zamknie trzeciego dnia koncert "Gwiazdy dla Czystej Polski".

Wydarzenie będzie można śledzić w Interii oraz na antenach Telewizji Polsat i Polsat News.

Przypomnijmy, że w 2021 r. w Uniejowie wystąpili m.in. Beata Kozidrak i Bajm, Kwiat Jabłoni, Roksana Węgiel, Michał Szpak, Wilki, Paweł Domagała i Dawid Kwiatkowski.

Earth Festival Uniejów 2021: Co działo się na scenie?

