Cała setlista mocno opierała się na ostatnich dwóch albumach, z "GLOW ON" dostaliśmy nawet więcej materiału niż ze świeżo wydanego "NEVER ENOUGH". Zabrakło mi tam jednak trochę starszych kawałków. Było oczywiście "7", "Keep It Moving", "Drop" czy "Pushing Me Away", ale ze wcześniej wspomnianego "Time & Space" usłyszeliśmy tylko "Real Thing". Przy "UNDERWATER BOI", Yates prosił publiczność, by podnosić ukochanych w górę, co, jak można się domyślić, skończyło się masą crowdsurferów pod sceną. Główną część występu zakończyły piękne dźwięki "LOOK OUT FOR ME", tylko po to, by na bis dobić publiczność szybkimi i dzikimi "MYSTERY", "BLACKOUT" i "BIRDS".