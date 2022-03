Europejska część trasy Tori Amos miała się rozpocząć 16 lutego w Berlinie, ale z powodu sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią koronawirusa została wówczas odwołana.

Nowa data koncertu w Polsce to 28 kwietnia 2023 r., a występ odbędzie się w Spodku w Katowicach.

Wszystkie bilety zakupione na polski koncert artystki, zachowują swoją ważność na nową datę.

W roli gościa specjalnego pojawi się irlandzki duet Saint Sister. Zespół, którego twórczość określana jest mianem "atmosfolku", ma na koncie dwie płyty studyjne, "Shape of Silence" (2018) oraz "Where I Should End" (2021). Na najnowszym krążku Morgana MacIntyre i Gemma Doherty wzbogacają swoje brzmienie, tworząc nastrojowe pejzaże dźwiękowe, promieniujące zjawiskowym ciepłem.

Tori Amos: Koncert w Polsce. Ceny biletów w przedsprzedaży/w dniu koncertu (wszystkie miejsca - siedzące):

Loża - 350/370 zł Płyta sektor B + sektory czerwone i zielone H, J - 220/240 zł

Płyta sektory A i C - 195/215 zł

Sektory zielone (bez sektorów H i J) - 195/215 zł

Sektory czerwone (bez sektorów H i J) + sektory niebieskie do X rzędu - 185/205 zł.

Tori Amos z płytą "Ocean to Ocean"

Amerykańska artystka powraca do emocji zakorzenionych w pierwszych napisanych przez nią utworach. Przy tworzeniu albumu, Tori dotarła w głąb siebie i oddała się swego rodzaju introspekcji, podobnie jak przy powstaniu swojego debiutanckiego albumu "Little Earthquakes". Płyta to uniwersalna historia o spadaniu na dno po to, by móc ponownie wypłynąć na powierzchnię.