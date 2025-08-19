Transmisja drugiego dnia Top of the Top Sopot Festivalu 2025 rozpoczęła się 19 sierpnia o godz. 20:00. Gospodarzami dzisiejszego wydarzenia są Izabella Krzan, Paulina Krupińska, Damian Michałowski i Olivier Janiak. W czyje ręce trafi "Bursztynowy Słowik"?

Gwiazdy powalczą o "Bursztynowego Słowika". Na widzów czeka jeszcze koncert "Otwarta Scena"

Drugi dzień Top of the Top Sopot Festivalu 2025 oficjalnie rozpoczął się o 20:00. Wydarzenie otwiera koncert "Otwarta Scena", zaś zaraz po nim rozpocznie się rywalizacja o "Bursztynowego Słowika 2025" - w szranki stanie ze sobą dziewięcioro artystów. O uznanie publiczności powalczą: Mery Spolsky, dezydery, Blauka, Phero (Kris Cugowski), Red Lips, Wiktor Waligóra, Michał Szczygieł, Skubas oraz Carla Fernandes.

Koncert otworzył Oskar Cyms, zwycięzca zeszłorocznego "Bursztynowego Słowika", utworem "Cały czas" i od pierwszego dźwięku poderwał do tańca sopocką publiczność. "Cieszymy się, że możemy spędzić ten niezapomniany czas w Sopocie" - wspomniał muzyk i od razu przeszedł do kolejnej piosenki - "Co noc".

