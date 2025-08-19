Top of the Top Sopot Festival 2025: "Otwarta Scena" i "Bursztynowy Słowik". Co słychać na deskach Opery Leśnej? [RELACJA NA ŻYWO]

To już drugi dzień Top of the Top Sopot Festivalu 2025. Operę Leśną po raz kolejny wypełnią dźwięki muzycznych klasyków i premierowych utworów. Widzowie obejrzą dzisiaj dwa koncerty - jednym z nim jest "Otwarta Scena", zaś drugim kultowy "Bursztynowy Słowik". Do kogo powędruje legendarna statuetka? Śledźcie naszą relację na żywo!

Transmisja drugiego dnia Top of the Top Sopot Festivalu 2025 rozpoczęła się 19 sierpnia o godz. 20:00. Gospodarzami dzisiejszego wydarzenia są Izabella Krzan, Paulina Krupińska, Damian Michałowski i Olivier Janiak. W czyje ręce trafi "Bursztynowy Słowik"?

Gwiazdy powalczą o "Bursztynowego Słowika". Na widzów czeka jeszcze koncert "Otwarta Scena"

Drugi dzień Top of the Top Sopot Festivalu 2025 oficjalnie rozpoczął się o 20:00. Wydarzenie otwiera koncert "Otwarta Scena", zaś zaraz po nim rozpocznie się rywalizacja o "Bursztynowego Słowika 2025" - w szranki stanie ze sobą dziewięcioro artystów. O uznanie publiczności powalczą: Mery Spolsky, dezydery, Blauka, Phero (Kris Cugowski), Red Lips, Wiktor Waligóra, Michał Szczygieł, Skubas oraz Carla Fernandes.

Koncert otworzył Oskar Cyms, zwycięzca zeszłorocznego "Bursztynowego Słowika", utworem "Cały czas" i od pierwszego dźwięku poderwał do tańca sopocką publiczność. "Cieszymy się, że możemy spędzić ten niezapomniany czas w Sopocie" - wspomniał muzyk i od razu przeszedł do kolejnej piosenki - "Co noc".

