Dotychczas poznawaliśmy głównie zagraniczne gwiazdy - w Czaplinku w dniach 1-3 sierpnia zagrają Amerykanie z metalcore'owej grupy Motionless in White ( zobacz! ), niemiecka formacja Electric Callboy ( posłuchaj! ), która łączy muzykę elektroniczną, pop i ciężkie, rockowe brzmienia, grający celtic-punk francuski zespół Celkilt, egzotyczny Myrath z Tunezji, Amerykanie z Less Than Jake, rodzinne trio z Meksyku - The Warning, legenda nowojorskiej sceny hardcore - Sick Of It All, niemiecka orkiestra dęta wykonująca muzykę techno na żywo - Meute, wracający po latach na imprezę Jurka Owsiaka szwedzka grupa Clawfinger ( sprawdź! ), Niemcy z Guano Apes, reprezentanci celtyckiego punk rocka z Flogging Molly i łączący elektronikę z rockiem brytyjski projekt Modestep.



Reklama

Podczas Pol'and'Rock Festival zaprezentują się także Kasia Kowalska, T.Love, Enej i Flapjack ( posłuchaj! ). Ta ostatnia formacja została przeniesiona z Małej na Dużą Scenę.

Pol'and'Rock Festival 2024: Kiedy i gdzie odbędzie się dawny Woodstock? [DATA, MIEJSCE]

Jurek Owsiak na swój festiwal zaprosił też nową supergrupę Orkiestra Dorosłych Dzieci, której krótki występ towarzyszył ogłoszeniu wyników Finału WOŚP.

"Coś pięknego, muszę tam być", "Myślę, że to będzie kolejny ciekawy projekt", "Kolejny powód, żeby planów nie zmieniać", "Do zobaczenia pod sceną" - czytamy w komentarzach.



Nazwa nowego zespołu nawiązuje do tytułu debiutanckiej płyty grupy Turbo , w której w latach 1982-89 i 1996-2007 śpiewał Grzegorz Kupczyk , obecnie lider CETI i wokalista Orkiestry Dorosłych Dzieci.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Grzegorz Kupczyk o przeboju „Dorosłe dzieci” Turbo INTERIA.PL

Wydany w 1983 roku debiutancki album Turbo zawiera największy przebój zespołu - tytułową balladę "Dorosłe dzieci" , jeden z najważniejszych utworów polskiego rocka lat 80. Autorem słów jest zmarły w maju 2011 roku Andrzej Sobczak, który napisał większość tekstów na płytę "Dorosłe dzieci".

- Nikt z nas nie spodziewał się, że będzie to aż taki hicior. Do dzisiaj uważam, że to będzie parę innych utworów. No ale nie ja jestem od tego i tak publiczność wybrała - opowiadał Interii Grzegorz Kupczyk.

Kto tworzy Orkiestrę Dorosłych Dzieci?

Trzon nowego projektu oprócz Kupczyka tworzą gitarzyści Kuba Płucisz i Piotr Łukaszewski (do 1996 r. w zespole Ira), Grzegorz "Ornette" Stępień (w latach 2002-2020 basista Oddziału Zamkniętego), Paweł "Gunsess" Oziabło (od 2016 r. gitarzysta Oddziału Zamkniętego), Adam Wolski (wokalista Golden Life) i Maciej "Ślimak" Starosta (perkusista znany z m.in. Acid Drinkers, Flapjack, SIQ).

Poza podstawowym składem gościnnie na scenie pojawią się m.in. Tatiana Okupnik, Lanberry (trenerka "The Voice of Poland"), Sebastian Makowski, wokalista grupy Ptaky (gitarzystą jest tu Piotr Łukaszewski) i Ania Brachaczek (wokalistka i basista Biff i SIQ, prywatnie partnerka Ślimaka).

Według informacji Interii, podczas Pol'and'Rock Festival skład Orkiestry może zostać poszerzony o kolejne nazwiska z czołówki polskiej sceny.