ZEW się budzi (27-29 czerwca, Cisna)

"ZEW to coś więcej niż festiwal - to ludzie, emocje i momenty, które łączą i zostają z nami na długo. Dołączcie do nas, bo tej historii nie można przegapić!" - zachęcają organizatorzy bieszczadzkiego festiwalu. Na Dużej Scenie zagrają m.in. Dezerter, Me And That Man, The Bill, Kult, Shakin' Dudi czy Pablopavo i Ludziki.

Festiwal obejmuje również Małą Scenę, na której zagrają zwycięzcy konkursu dla młodych zespołów "Odkrycia ZEW". Będą to: The Lane, .Wavs, Skraffky, The Natty, Vada Fabryczna, The Wire i Soliddoc.

Open'er Festival (2-5 lipca, Gdynia-Kosakowo)

Festiwal, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. To już 22. edycja imprezy, która odbywa się na terenie Portu lotniczego Gdynia-Kosakowo. Na głównej scenie zagrają Linkin Park, Muse, Future, Massive Attack, Nine Inch Nails, Gracie Abrams.

Oprócz headlinerów uczestników czeka wiele doskonałych koncertów. Wśród polskiej reprezentacji znaleźli się m.in. Kathia, Cinnamon Gum, Wiktor Dyduła, Fisz Emade Tworzywo, Kosma Król i zespół Metro. Z artystów zagranicznych będzie można zobaczyć m.in. FKA Twigs, Camila Cabello, Little Simz, ScHoolboy Q czy Molchat Doma.

Santander Letnie Brzmienia

Trasa koncertowa, organizowana przez Good Taste Production, zawita do Krakowa (4-5 lipca, Lotnisko Rakowice-Czyżyny), Wrocławia (11-12 lipca, Pola Marsowe), Warszawy (8-9 sierpnia, Tor Służewiec), Gdańska (22-23 sierpnia, Plac Zebrań Ludowych) i Poznania (29-30 sierpnia, Park Cytadela).

"Wakacyjna trasa festiwalu Santander Letnie Brzmienia już po raz trzeci zaprasza do wspólnego tańczenia pod sceną w ciepłe wakacyjne wieczory, łącząc to, co najciekawsze w polskiej muzyce popularnej. Ta edycja udowadnia też, że pop doskonale łączy się z rockiem, a przeboje ostatnich miesięcy i lat z utworami wpisanymi do kanonu polskich hitów" - zapraszają organizatorzy.

Wśród artystów znaleźli się m.in. Zalewski, jucho, Mrozu, Edyta Bartosiewicz z projektem "To jest mój sen…", Natalia Szroeder, Coma, Hey (jedyne koncerty w tym roku), a na wielki finał w Poznaniu zagra grupa Sugababes.

Clout Festival (11-12 lipca, Warszawa)

Zgodnie z zapowiedziami organizatorów, na uczestników czeka "czwarta i najmocniejsza edycja CLOUT Festival presented by JD". Tegoroczne wydarzenie zostało przeniesione z Toru Służewiec na Lotnisko Bemowo. Ma tam powstać "miasto przyszłości CLOUT CITY 4.0".

W line-upie znaleźli się m.in. ASAP Rocky, Young Thug, Yeat, Ken Carson, Nettspend czy Lancey Foux.

Jarocin Festiwal (17-20 lipca, Jarocin)

Jarocin to kultowe już miejsce na muzycznej mapie Polski. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 17-20 lipca, z czego pierwszy dzień to finał Wielkopolskich Rytmów Młodych.

Uczestnicy będą mieli okazję posłuchać m.in. Kultu, Comy, Kobranocki, KSU, Kasi Kowalskiej, The Analogs, Variete czy projektu Hołdys/Waglewski/Karimski Orchestra. Zagraniczną gwiazdą będzie New Model Army. Z kolei młode pokolenie muzyczne reprezentować będą m.in. Węże, Senders, Wirefall, Lock Down i Willa Kosmos.

Męskie Granie

Popularna trasa koncertowa ruszy w Polskę już w ostatni weekend czerwca. W dniach 27-28 czerwca Męskie Granie otworzy tegoroczną edycją w żywieckim amfiteatrze. Później orkiestra odwiedzi także Poznań (11-12 lipca), Gdańsk (18-19 lipca), Szczecin (25-26 lipca), Wrocław (1-2 sierpnia), Kraków (8-9 sierpnia), a finał będzie miał miejsce w Warszawie (22-23 sierpnia).

W skład tegorocznej orkiestry Męskiego Grania weszli Natalia Przybysz, Błażej Król, Ralph Kaminski i Igor Herbut. Specjalnie na tę trasę reaktywowany został również zespół Sistars. Poza nimi na scenie staną też m.in. Artur Rojek, John Porter, Nosowska/Król, Mrozu, Grubson i Kathia.

OFF Festival (1-3 sierpnia, Katowice)

OFF Festival w Katowicach od lat uważany jest za jedno z najbardziej progresywnych wydarzeń muzycznych w Polsce. Organizatorzy zapowiadają występy m.in. Kraftwerk, Jamesa Blake'a, Fontaines D.C., Janna, Snow Strippers, Yaeji, Nilüfer Yanyi, Seuna Kutiego & Egypt 80, a także wielu innych polskich i zagranicznych artystów.

Nowością w tym roku jest scena jazzowa, na której zagrają m.in. Kosmonauci, Omasta, midi 4, Lumbago, Hania Derej i daltonists.

Pol'and'Rock Festival (30 lipca - 2 sierpnia, Czaplinek-Broczyno)

Pol'and'Rock Festival nie bez powodu nazywany jest Najpiękniejszym Festiwalem Świata. Impreza dowodzona przez Jurka Owsiaka po raz kolejny odbędzie się na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno. Line-up wydarzenia poznaliśmy niedawno, a wśród artystów znaleźli się: Royal Republic, Wolfmother, Static-X, Agnostic Front, Wednesday 13, Spidergawd, Saxon, Mrozu, Fear Factory, Babylon Circus, The Scratch, Ich Troje, Zenek Kupatasa, Paradise Lost, Burning Spear, Fisz Emade Tworzywo, Dope czy Walls Of Jericho.

Pol'and'Rock to również przestrzeń dla młodszych zespołów. W tym roku w eliminacjach ponownie wyłoniono kilka zespół, które będą miały okazję zaprezentować się przed publicznością. Są to: NANGA, Cheap Tobacco, Junon Kyanon, Lor, Dikanda, Bibobit, The Bad Tales i Dziwna Wiosna.

Bittersweet Festival

BitterSweet Festival to nowy punkt na festiwalowej mapie Polski. W Parku Cytadela w Poznaniu staną trzy sceny, a na nich ponad 40 artystów. "Tu nostalgia spotyka się z nowoczesnością, pop z elektroniką, a ekscytacja z tęsknotą za kolejnym latem" - mówią organizatorzy.

Uczestnicy będą mogli bawić się na koncertach takich gwiazd, jak Post Malone, Taco Hemingway, Nelly Furtado, Viagra Boys, Empire of the Sun, Hurts czy Natasha Bedingfield.

Festiwal FAMA

Jak czytamy w zapowiedzi, FAMA łączy muzykę poważną, jazzową, tradycyjną, zespoły muzyczne wszystkich gatunków, wokalistów, teatry, kabarety, aktorów, tancerzy, improwizatorów, stand-uperów, happenerów, performerów, artystów sztuk wizualnych, literatów, dziennikarzy, filmowców, fotografów, animatorów kultury i inspicjentów.

W kategorii muzycznej w konkursie przed jury zaprezentują się: balkon, Banda Debili, Biały Falochron, Borons, DOMI/NIKA, Dominika Barabas, Duxius, Gilzy, Loveworms, Martini Police, Metro, MIMIKYU, Noco, Ola Budzyńska i Karol Miernik, Piotr Paduszyński, Sara Kordowska, ZORZA. Na scenie zobaczymy także m.in. Boysyrewicz, Kwit, Pola Chobot & Adam Baran, Galecki, Sad Smiles czy Steve Martins.