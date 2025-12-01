Till Lindemann na koncercie w Polsce. Co już wiemy?

Koncert Lindemanna, którego organizatorem jest mTicket, odbędzie się 1 grudnia w krakowskiej Tauron Arenie. Do Polski wokalista przyjedzie w ramach trasy "Meine Welt Tour".

"Jego twórczość - radykalna, bezkompromisowa i unikalna - zdobyła uznanie milionów fanów na całym świecie. Tytuł nadchodzącej trasy, 'Meine Welt' ('Mój Świat'), mówi sam za siebie. Zapraszamy do wszechświata Tilla Lindemanna" - zachęcają organizatorzy.

W roli supportu wystąpi amerykański zespół Aesthetic Perfection. Bilety są jeszcze dostępne, w cenach od około 200zł za miejsce na trybunach, do około 400zł za Golden Circle, czyli przestrzeń pod samą sceną.

Till Lindemann powraca do Polski! Fani usłyszą największe hity

Przypomnijmy, że Till Lindemann w solowej dyskografii ma trzy albumy - "Skills in Pills" (2015), "F & M" (2019) oraz "Zunge" (2023). Dwa pierwsze powstały pod szyldem Lindemann, a w nagraniach wokaliście towarzyszył szwedzki muzyk i producent Peter Tägtgren, lider grup Hypocrisy i Pain.

W 2020 roku ich drogi się rozeszły, a Lindemann zaczął występować z towarzyszącym mu zespołem. Właściwym solowym debiutem była wspomniana płyta "Zunge", na którą wokalista samodzielnie napisał wszystkie teksty.