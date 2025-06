Thirty Seconds to Mars wracają do Polski. Bracia Leto na dniach wystąpią w Łodzi

Zespół Thirty Seconds to Mars ponownie odwiedzi Polskę - i to już 25 czerwca 2025 roku. Koncert odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie, gdzie muzycy zagrają po raz czwarty. Wydarzenie zapowiada się jako jedno z największych muzycznych show lata, a polscy fani zespołu - nazywani pieszczotliwie Marsami - ponownie będą mogli usłyszeć na żywo swoich idoli.

Podczas koncertu zespół zaprezentuje materiał z najnowszego albumu "It's The End Of The World But It's A Beautiful Day", który miał premierę 15 września 2023 roku. To już szósta studyjna płyta w dorobku braci Leto, która wyznacza nowy, bardziej minimalistyczny kierunek ich twórczości.

Thirty Seconds to Mars: Bilety - ceny i szczegóły

Sprzedaż biletów została podzielona na dwa etapy - 30 października 2024 roku ruszyła przedsprzedaż za pośrednictwem Ticketmaster, a dzień później rozpoczęła się ogólna sprzedaż. Bilety dostępne są wyłącznie w formie elektronicznej, a ich ceny prezentują się następująco:

Front GA - 430 zł

Rear GA - 307 zł

Trybuny siedzące - od 194 zł do 609 zł

Miejsce przy przejściu - od 250 zł do 609 zł

Bilety Platinum - od 334 zł do nawet 954 zł

Organizator, Live Nation, zastrzega sobie możliwość anulowania zamówień przekraczających limit ośmiu biletów na jedno gospodarstwo domowe lub użytkownika.

Nowa era 30 Seconds to Mars

'It's The End Of The World But It's A Beautiful Day" to album przełomowy - pełen emocji, ale też nadziei. Zespół rezygnuje tu z rozbudowanych aranżacji na rzecz krótkich, treściwych form, zdominowanych przez wokal Jareda Leto. Utwory takie jak "Stuck" i "Seasons" podbiły listy przebojów i poruszają tematy związane ze zmianą, akceptacją i osobistym rozwojem.

"Stuck" dotarł do 1. miejsca alternatywnej listy przebojów radiowych i zdobył wysoką, 10. pozycję we Włoszech, stając się najszybciej wspinającym się singlem w historii grupy. Z kolei refleksyjny "Seasons" zaprasza słuchacza do zastanowienia się nad cyklem życia i nieuchronnością przemian.

Dorobek zespołu - od alternatywy po stadionowe hymny

Thirty Seconds to Mars zadebiutowali w 2002 roku albumem "30 Seconds to Mars", ale to dopiero ich druga płyta - "A Beautiful Lie" z 2005 roku - przyniosła im światowy rozgłos dzięki przebojom takim jak "The Kill" czy "From Yesterday". Z czasem formacja wypracowała unikalny styl łączący rock alternatywny, elektronikę i wielowarstwowe aranżacje.

Przełomowym momentem był wydany w 2009 roku "This Is War", który pokazał artystyczne ambicje zespołu i jeszcze bardziej zacieśnił więzi z fanami. Charakterystyczne dla zespołu są też widowiskowe koncerty, często łączące elementy performance'u i interakcji z publicznością. Trasa Love Lust Faith + Dreams Tour z lat 2013-2015 oraz Monolith Tour(2018) zapełniały hale koncertowe na całym świecie, a ich energię fani porównują do wydarzeń niemal religijnych.

Zespół zdobył wiele nagród, w tym MTV Europe Music Awards, Kerrang! Awards i Billboard Music Award. Jared Leto, znany również z kariery aktorskiej (Oscar za rolę w "Witaj w klubie"), nieustannie balansuje między światem kina a muzyki, łącząc obie dziedziny w unikalny sposób.

Polska - ważny przystanek na trasie

Koncert w Łodzi będzie trzynastym występem zespołu w Polsce, co czyni nasz kraj jednym z najczęściej odwiedzanych przez Thirty Seconds to Mars w Europie. Jared Leto nie ukrywa sympatii do polskich fanów, a w jednym z wywiadów zdradził nawet, że uwielbia pierogi.

To wydarzenie to nie tylko koncert - to spotkanie z zespołem, który przez lata zyskał status kultowego. Dla wielu będzie to okazja do przeżycia emocji, które tylko 30STM potrafi wywołać.

