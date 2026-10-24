The Sisters of Mercy w Warszawie: Gotycka legenda wciąż żywa [RELACJA]

Tymoteusz Hołysz

Tymoteusz Hołysz

The Sisters of Mercy powrócili 23 października na wyprzedany koncert w Warszawie. Legenda gotyckiego rocka prosto ze sceny spowitej gęstą mgłą pokazała, że wciąż nie traci mocy.

The Sisters of Mercy zagrali wyprzedany koncert w warszawskiej Progresji. Andrew Eldritch zaprezentował swoje największe przeboje i formę.
Andrew Eldritch (The Sisters of Mercy)MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USAAgencja FORUM

The Sisters of Mercy powstali w Leeds w 1980 roku z inicjatywy Andrew Eldritcha i Gary'ego Marxa (gitarzysta opuścił zespół w 1985 r,). Ich studyjny dorobek obejmuje zaledwie trzy albumy: "First and Last and Always" z 1985 roku, "Floodland" z 1987 i "Vision Thing" z 1990. To skromna dyskografia jak na ponad cztery dekady działalności, ale warszawski koncert daleki był od odkurzania pamiątek.

Koncert wyprzedał się na długo przed 23 października i dało się to odczuć bardzo wyraźnie. Progresja tego wieczoru pękała w szwach, fani w czerni szczelnie wypełnili salę, a atmosfera oczekiwania gęstniała razem z dymem na scenie.

The Sisters of Mercy zaczęli z kopa. Gitary i potężna sekcja rytmiczna od razu poniosły publiczność, no i właśnie - lwią część detalisty stanowiły niewydane oficjalnie utwory. "Don't Drive on Ice", "I Will Call You" czy "Crash and Burn" to tylko kilka z numerów, które wzbogaciły ich krótką dyskografię. W środkowej części koncertu tempo odrobinę zwolniło z "I Was Wrong", "Here" i "Eyes of Caligula". Zrobiło się grzeczniej, choć wciąż mrocznie.

Prawdziwa impreza zaczęła się, gdy w setliście pojawiły się największe przeboje. Cała Progresja tańczyła do "More" i śpiewała "Dominion" razem z zespołem, a refreny niosły się z publiczności głośniej niż z głośników.

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Zespół przez większość czasu chował się za bardzo gęstym dymem, a z widowni dało się dostrzec głównie sylwetki muzyków. Interakcje z publicznością też ograniczano do minimum, ale nikt chyba nie oczekiwał, by było inaczej.

Warto wspomnieć, że Andrew Eldritch mimo upływu lat wciąż trzyma formę. Ze swoim niskim głosem i scenicznymi ruchami przypominał poniekąd Nosferatu! Biegał od jednego krańca sceny do drugiego, doceniając towarzyszących mu Chrisa Catalysta, Bena Christo oraz Kai i absolutnie nie dawał po sobie poznać, że ma już 67 lat na karku.

Na bis muzycy wrócili z kultowymi "Lucretia My Reflection" oraz "This Corrosion", godnie zamykając wieczór. Krótko mówiąc, był to koncert z serii wybitnych - możliwie najlepszy moment na zobaczenie jeszcze tej gotyckiej legendy.

The Sisters of Mercy w Warszawie: setlista

  1. Don't Drive on Ice
  2. Ribbons
  3. Crash and Burn
  4. I Will Call You
  5. Alice
  6. Summer
  7. Arms
  8. Doctor Jeep / Detonation Boulevard
  9. I Was Wrong
  10. Here
  11. Eyes of Caligula
  12. More
  13. Dominion
  14. Quantum Baby
  15. On the Beach
  16. When I'm on Fire
  17. Temple of Love
  18. Colours
  19. Lucretia My Reflection
  20. This Corrosion
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