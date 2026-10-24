The Sisters of Mercy powstali w Leeds w 1980 roku z inicjatywy Andrew Eldritcha i Gary'ego Marxa (gitarzysta opuścił zespół w 1985 r,). Ich studyjny dorobek obejmuje zaledwie trzy albumy: "First and Last and Always" z 1985 roku, "Floodland" z 1987 i "Vision Thing" z 1990. To skromna dyskografia jak na ponad cztery dekady działalności, ale warszawski koncert daleki był od odkurzania pamiątek.

Koncert wyprzedał się na długo przed 23 października i dało się to odczuć bardzo wyraźnie. Progresja tego wieczoru pękała w szwach, fani w czerni szczelnie wypełnili salę, a atmosfera oczekiwania gęstniała razem z dymem na scenie.

The Sisters of Mercy zaczęli z kopa. Gitary i potężna sekcja rytmiczna od razu poniosły publiczność, no i właśnie - lwią część detalisty stanowiły niewydane oficjalnie utwory. "Don't Drive on Ice", "I Will Call You" czy "Crash and Burn" to tylko kilka z numerów, które wzbogaciły ich krótką dyskografię. W środkowej części koncertu tempo odrobinę zwolniło z "I Was Wrong", "Here" i "Eyes of Caligula". Zrobiło się grzeczniej, choć wciąż mrocznie.

Prawdziwa impreza zaczęła się, gdy w setliście pojawiły się największe przeboje. Cała Progresja tańczyła do "More" i śpiewała "Dominion" razem z zespołem, a refreny niosły się z publiczności głośniej niż z głośników.

Raz widać mało, a raz jeszcze mniej

Zespół przez większość czasu chował się za bardzo gęstym dymem, a z widowni dało się dostrzec głównie sylwetki muzyków. Interakcje z publicznością też ograniczano do minimum, ale nikt chyba nie oczekiwał, by było inaczej.

Warto wspomnieć, że Andrew Eldritch mimo upływu lat wciąż trzyma formę. Ze swoim niskim głosem i scenicznymi ruchami przypominał poniekąd Nosferatu! Biegał od jednego krańca sceny do drugiego, doceniając towarzyszących mu Chrisa Catalysta, Bena Christo oraz Kai i absolutnie nie dawał po sobie poznać, że ma już 67 lat na karku.

Na bis muzycy wrócili z kultowymi "Lucretia My Reflection" oraz "This Corrosion", godnie zamykając wieczór. Krótko mówiąc, był to koncert z serii wybitnych - możliwie najlepszy moment na zobaczenie jeszcze tej gotyckiej legendy.

The Sisters of Mercy w Warszawie: setlista

Don't Drive on Ice Ribbons Crash and Burn I Will Call You Alice Summer Arms Doctor Jeep / Detonation Boulevard I Was Wrong Here Eyes of Caligula More Dominion Quantum Baby On the Beach When I'm on Fire Temple of Love Colours Lucretia My Reflection This Corrosion