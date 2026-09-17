16 września The Pussycat Dolls wystąpiły w Polsce po raz pierwszy w historii. Koncert był częścią europejskiej trasy "PCD Forever", przygotowanej z okazji 20. rocznicy wydania debiutanckiego albumu "PCD". To właśnie z tej płyty pochodzą "Don't Cha", "Stickwitu" czy "Buttons" - utwory, które na początku XXI wieku zrobiły z zespołu światową popową potęgę. Od tamtego czasu wiele się zmieniło, ale formuła girlsbandu pozostała niemal nietknięta - była spora scena, tancerze, światła, efektowne zmiany kostiumów i choreografie. Zabrakło tylko Carmit Bachar, Jessici Sutta i Melody Thornton.

"PCD! PCD! PCD!" - publiczność długo nie czekała na pierwsze dźwięki. Koncert zaczął się od "When I Grow Up". Trzy wokalistki pojawiły się razem na scenie w jasnoróżowych, luźnych strojach, aby przy "Bottle Pop" zremiksowanym z "Run The World (Girls)" Beyonce tancerze mogli zedrzeć z wokalistek kostiumy, ukazując na nich pod spodem znacznie bardziej skąpe, połyskujące kreacje. Później przyszedł czas na "I Don't Need a Man", "Wait a Minute" czy "Jai Ho! (You Are My Destiny)" z filmu "Slumdog. Milioner z ulicy".

Po pierwszej części koncertu Pussycat Dolls rozdzieliły się i każda z wokalistek dostała własny segment. Jako pierwsza swój moment otrzymała Kimberly Wyatt. W krótkim wideo poprzedzającym jej wejście mówiła o spełnianiu marzeń, rozwoju, akceptacji i potrzebie pozostania sobą.

"Zawsze o tym marzyłam, a teraz to się dzieje - to dowód na to, że nigdy nie wiadomo, dokąd zaprowadzi cię życie. (...) Jestem w pełni gotowa. Możemy wyjść, dać czadu, pokazać pewność siebie i inspirować innych, by realizowali swoje marzenia, byli odważni i świadomi własnej siły. Bądź sobą - wyjątkową, fantastyczną, zachwycającą, a czasem też nieco chaotyczną; bądź po prostu sobą i ciesz się tym" - zabrzmiało z głośników.

Jej część była bardziej taneczna i klubowa. Pojawiły się "Glaciers", "Walking on the Sun" oraz "Candy", a całość zakończyła się DJ-skim setem do "I Love It" Icony Pop.

Po niej na scenie pojawiła się Ashley Roberts. "Uwielbiam być częścią tej drogi. Było tyle rzeczy, których chciałam spróbować - i próbowałam - ale tym, czego naprawdę pragnę, jest piękny rozwój, pełen akceptacji i miłości. Czuję się prawdziwą szczęściarą, jestem podekscytowana" - usłyszeliśmy z nagrania zapowiadającego jej wejście.

Jej segment miał nieco inny charakter. Było balladowe "Woman Up", a następnie efektowny numer taneczny wykorzystujący "Break My Soul" Beyoncé i "Break Free" Ariany Grande.

Wszyscy jednak wiedzieli, że na swoją kolej czeka jeszcze jedna osoba. Nie było żadnych wątpliwości, kto jest liderką. Kiedy na scenie pojawiła się Nicole Scherzinger, reakcja publiczności była zdecydowanie najgłośniejsza. Jej solowy segment był najdłuższy. W programie znalazły się m.in. "Whatever U Like", "Right There" czy "Wet" połączone z "Poison".

Co ciekawe, w swoim materiale wideo Scherzinger mówiła także o tym, że dawniej nie zawsze potrafiła cieszyć się sukcesem grupy. "Kto by pomyślał, że to urośnie do takich rozmiarów… Wcześniej zawsze zmagałam się z wieloma kompleksami. Kiedyś, gdy byłyśmy w trasie, przeżywałam trudne chwile z dziewczynami - wiesz, jak to jest - i nie potrafiłam się tym cieszyć. To była wielka szkoda: móc spełniać swoje marzenie, a jednak nimi nie żyć. Uważam, że to bardzo ważne, by ludzie szczerze mówili o swoich zmaganiach, ponieważ to właśnie czyni nas tym, kim jesteśmy. Szczególnie ważna w moim życiu jest moja wiara. Bóg jest moim wybawieniem. Występy na scenach teatralnych czy Broadwayu i więź z publicznością sprawiły, że pomyślałam: 'Wow, chcę znów ruszyć w trasę'. Teraz czuję radość. Radość z tego, że mogę cieszyć się tą chwilą, tym czasem z wami oraz odnawianiem i budowaniem relacji z fanami. To niesamowite. Życie jest zbyt krótkie i mija zdecydowanie za szybko" - zabrzmiało szczególnie mocno na nagraniu Nicole.

The Pussycat Dolls: co działo się na koncercie w Warszawie?

Po solowych występach wszystkie trzy wokalistki ponownie połączyły siły na scenie. Napięcie zaczęło rosnąć, bo przyszedł czas na "Buttons". Pojawili się bębniarze, telefony poszły w górę. Na scenę wjechały najpierw Ashley i Kimberly, rozpoczęła się pierwsza zwrotka, ale zabrakło głównej partii. Ashley Roberts i Kimberly Wyatt śpiewały swoje chórkowe fragmenty, jednak żadna z nich nie przejęła partii Nicole. Nie było też po nich widać wyraźnej reakcji, która sugerowałaby publiczności, że doszło do nieplanowanej sytuacji. Przez pierwsze sekundy można było nawet pomyśleć, że właśnie tak zaplanowano aranżację - zwłaszcza, że cały koncert był bardzo precyzyjnie wyreżyserowany. Myślałem z początku, że tak miało być, tym bardziej, że to była pierwsza wspólna piosenka po solowym segmencie Nicole, więc normalne, że potrzebowała czasu np. na zmianę stroju. Jednak to była raczej wpadka. Już na spokojnie po powrocie z koncertu porównałem przebieg warszawskiego koncertu z wcześniejszym występem w Oslo. W Norwegii Nicole wykonywała "Buttons" razem z Ashley i Kimberly od samego początku. Nie wiadomo, co wydarzyło się za kulisami w Warszawie. Ten nieoczekiwany moment ukazał coś nader prawdziwego: Ashley i Kimberly są dziś doświadczonymi artystkami, świetnymi tancerkami, ale Nicole pozostaje głosem, wokół którego cały projekt jest zbudowany. Przecież obie mogły przejąć pierwszą zwrotkę, jednak żadna nie odważyła się sięgnąć po partię liderki grupy.

Po "Buttons" koncert nie zwolnił. Było "Stickwitu", "Hush Hush; Hush Hush", a następnie "Club Song" - najnowszy singel grupy z tego roku i pierwsza nowa piosenka Pussycat Dolls od czasu "React" z 2019 roku. Na koniec oczywiście "Don't Cha".

Krótko przed końcem koncertu Nicole Scherzinger powiedziała jeszcze, że ma polskie korzenie. Jak wyjaśniła ze sceny, jej prababcia Stella - Stephanie Stella Balko - pochodziła z Polski.

"To dla mnie zaszczyt, że mogę być tu dziś wieczorem razem z wami. Chciałabym przez chwilę wyrazić, jak bardzo jestem wdzięczna za to spotkanie. Ostatnie lata były doprawdy niezwykłe. Spełniły się jedne z moich największych życiowych marzeń. Mówię o tym, by dać świadectwo temu, jak ważne jest, by iść naprzód i nigdy się nie poddawać. W moim życiu było wiele chwil, w których chciałam się poddać, ale tego nie zrobiłam. W dużej mierze dzięki waszej miłości i wierze we mnie. Bardzo wam dziękuję. Chcę, żebyście wiedzieli - niech to będzie dla was przypomnienie, że nie macie żadnych ograniczeń. Wy - każdy z was - jesteście nieograniczeni w swoich możliwościach. Jeśli wkładacie w coś serce i w to wierzycie, wszystko jest możliwe. Nigdy się więc nie poddawajcie, dobrze?" - powiedziała ze sceny.

Wspomnienie o polskich korzeniach nie było tylko koncertowym gestem. Jeszcze przed występem Scherzinger pokazywała w mediach społecznościowych swoją wizytę w Warszawie i wspominała o polskich korzeniach oraz chęci zjedzenia pierogów. Ostatecznie odwiedziła jedną z restauracji Magdy Gessler i próbowała polskiej kuchni.

Supportem warszawskiego koncertu byli Lil' Kim oraz Deja Vu.