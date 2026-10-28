The Fray we Wrocławiu: czyli jak otwierać trasę z przytupem [RELACJA]

Zanim przejdziemy jednak do hucznego występu Amerykanów, trzeba wspomnieć o genialnym Piotrze Odoszewskim, który zadbał o rozgrzanie publiczności. Choć początkowo miałem wątpliwości, czy na pewno wpisze się w klimat gwiazdy wieczoru, już od pierwszych dźwięków udowodnił mi, jak bardzo się myliłem. I tak - nie był to występ idealnie wpisujący się w ramy szeroko rozumianego indie rocka, ale publiczność zgromadzona dla The Fray bawiła się znakomicie, a to jest przecież najważniejsze.

Przejdźmy w końcu do samych Amerykanów, którzy już od otwierającego utworu "A Light That Waits" pokazali, że potrafią grać nowe numery tak, by porwać tłum. Nic dziwnego, że gdy rok temu przyjechali do Polski po raz pierwszy w swojej historii (w ramach jubileuszu kultowego "How To Save A Life"), energia sięgała zenitu. Wczorajszy koncert nie ustępował mu ani na moment. Jasne, porównując wrocławski występ z tym z Progresji, nie da się przeoczyć faktu, że na "Look After You" zabrakło Dawida Podsiadło. Tylko czy komukolwiek to przeszkadzało?

Nie ukrywam, że bardzo ciekawiła mnie kwestia setlisty. Oczywiście muzycy promowali nowy album, ale chyba nikt nie spodziewał się, że zagrają go od deski do deski. Próba pogodzenia utworów ze wszystkich dotychczasowych pięciu płyt okazała się strzałem w dziesiątkę - wystarczy wspomnieć, że już pierwsze cztery numery ("A Light That Waits", "Look After You", "Hurricane" oraz "Heartbeat") pochodziły z czterech różnych wydawnictw. I to naprawdę trzeba docenić!

Przy tym wszystkim nie zabrakło ich największych hitów. "You Found Me", "Over My Head", "Never Say Never" czy "How To Save A Life" to tylko niektóre z nich. Przy tym ostatnim muszę się na chwilę zatrzymać - tak, wiem, że pójście na koncert The Fray i zachwycanie się akurat "How To Save A Life" jest jak pójście na koncert sanah i cieszenie się z "Szampana", ale ten numer naprawdę ma w sobie coś magicznego. Wykonanie go na żywo, z udziałem szczerze wzruszonej publiczności, to po prostu inny poziom koncertowego przeżycia.

Właśnie dlatego dla chłopaków z The Fray Polska powoli staje się wyjątkowym punktem na mapie. Otwieranie trasy z nowym materiałem nie jest łatwe - choć sprawdzili już "A Light That Waits" podczas letnich koncertów w USA, granie w Europie rządzi się swoimi prawami. Znając ten kontekst, trzeba przyznać, że ich wrocławskiemu show nie da się nic zarzucić. Nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki, by Polska już na stałe zagościła w ich rozpisce koncertowej.