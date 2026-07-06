The Damned z jednym koncertem w Polsce. Znamy szczegóły!

Oliwia Kopcik

Oliwia Kopcik

Brytyjska formacja The Damned przyjedzie na jeden koncert do Polski. 9 lipca zagrają w krakowskim klubie Studio.

Dave Vanian, wokalista The Damned, w czarnym garniturze i okularach przeciwsłonecznych śpiewa na scenie.
Dave Vanian jest wokalistą The DamnedJim DysonGetty Images

"9 lipca 2026 roku w krakowskim Klubie Studio wystąpi The Damned - jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych formacji wywodzących się z pierwszej fali brytyjskiego punk rocka. Zespół od niemal pięciu dekad pozostaje symbolem muzycznej niezależności, nieustannie rozwijając swoje brzmienie daleko poza ramy gatunku, który pomogli stworzyć" - zapowiadają organizatorzy, agencja Live Nation.

Bilety na wydarzenie są jeszcze dostępne: za miejsce pod sceną zapłacić trzeba 155zł, natomiast za miejsce siedzące na balkonie - 185zł.

The Damned - kim są?

Punkrockowa grupa The Damned powstała w 1976 roku w Londynie. Zadebiutowali jako support Sex Pistols w londyńskim 100 Club.

"Zespół stał się pionierem gatunku, zdobywając od Londynu coraz większą globalną bazę fanów napędzaną legendarnymi koncertami na żywo. Mroczne teksty oraz charakterystyczny barytonowy wokal Davida Vanian wyniosły także The Damned do czołówki nurtu goth rocka" - czytamy w zapowiedzi.

Od początku kariery nagrali 13 albumów studyjnych, a dotychczasową dyskografię zamyka płyta "Not Like Everybody Else" z 2026 roku, obejmująca covery utwory, które inspirowały muzyków w młodości.

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