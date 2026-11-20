Kolejna edycja Sziget Festival odbędzie się w dniach 10-14 sierpnia, tradycyjnie na Óbudai-sziget (nazywanej Wyspą Wolności) w Budapeszcie, stolicy Węgier. Podczas poprzednich edycji na scenach Szigetu zagrali m.in. Kings of Leon, Billie Eilish, Lewis Capaldi, Zara Larsson czy Florence + The Machine.

"Ogłaszając pierwszą pulę artystów na 2027 rok, chcieliśmy pokazać, że festiwal nadal będzie stawiał na różnorodność muzyczną, która stała się jego znakiem rozpoznawczym - od hip-hopu i R&B po undergroundową elektronikę i gypsy punk" - zapewniła Virág Csiszár, szefowa działu bookingu Sziget.

Sziget Festival 2027: kto zagra w Budapeszcie?

Pierwszym z ogłoszonych zespołów jest Fontaines D.C., który na Węgry przyjedzie z albumem "Dopamine Chamber". "Na głównej scenie zaprezentuje pełen emocji, niemal katartyczny koncert, łączący hipnotyzującą sceniczną obecność frontmana Griana Chattena z potężną energią zespołu. Publiczność może spodziewać się intensywnej, poetyckiej i niezapomnianej muzycznej podróży" - czytamy w zapowiedzi.

Kolejną grupą jest Katseye, czyli międzynarodowy girlsband założony w 2024 roku, którego członkinie pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, Europy i Azji. Szerszej publiczności artystki dały się poznać dzięki serialowi "Pop Star Academy" Netflixa. Na scenie Szigetu stanie również Lola Young, która podbiła świat przebojowym "Messy", otwiera się w nowym oknie.

Do line-upu dołączyli też australijski duet Royel Otis, Sofi Tukker, czyli projekt Sophie Hawley-Weld i Tuckera Halperna, oraz Nothing But Thieves. W pierwszej puli ogłoszeń Sziget 2027 znaleźli się również IDLES. "Znany z pełnych napięcia riffów, bezkompromisowo szczerych tekstów i niemal hipnotyzującej energii scenicznej zespół z Bristolu jest gotowy, by rozgrzać Wyspę Wolności do czerwoności" - zapowiadają organizatorzy.

"W tegorocznym line-upie nie zabraknie przedstawicieli młodego pokolenia brytyjskiego rocka, w tym dwóch zespołów związanych z wyjątkowo znanymi nazwiskami" - głosi dalej zapowiedź. Mowa tutaj o zespole Villanelle i londyńskim songwriterze Cruzie Beckhamie, który zagra wraz ze swoją grupą The Breakers.

W składzie znaleźli się jeszcze: elektroniczny duet Bicep, grupa Gogol Bordello, amerykańska wokalistka Kelis, holenderski DJ i producent Chris Stassy, szwedzka wokalistka Tove Lo, australijski raper Genesis Owusu, niemiecki zespół indie-popowy Rikas, irlandzki girlsband z pogranicza indie rocka i alternatywnego popu Florence Road, uznana na całym świecie słoweńska DJ-ka i producentka muzyki house i techno Brina Knauss, Kevin de Vries, czyli niemiecki DJ i producent muzyki elektronicznej, który stał się jedną z czołowych postaci gatunku melodic techno, a także Quest - DJ i producent undergroundowej sceny techno i electro, znany z mrocznego, atmosferycznego brzmienia i energetycznych festiwalowych setów.



