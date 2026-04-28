Suzi Quatro wróciła do Polski na dwa koncerty! Co działo się w Warszawie? [ZDJĘCIA]

Suzi Quatro to wielka ikona stylu i scenicznej energii, która od ponad 50 lat nie schodzi z estrady. Ostatnio wróciła do Polski aż na dwa koncerty - 26 kwietnia wystąpiła w warszawskiej Hali Ursynów, a 27 kwietnia w krakowskim ICE Kraków Congress Centre.

To nie pierwsza wizyta Suzi w naszym kraju. Artystka zadebiutowała na polskiej scenie już w 1979 r., grając w Hali Oliva w Gdańsku. W ostatnich latach natomiast fani mogli zobaczyć ją m.in. w Dolinie Charlotty, w ramach X Festiwalu Legend Rocka, który odbył się w 2016 r., czy też w katowickim Spodku w 2023 r.

Co działo się na koncercie Suzi Quatro w Warszawie?

26 kwietnia w warszawskiej Arenie Ursynów rządziły rock and roll i niesamowita charyzma Suzi. Z głośników wybrzmiały przeboje takie jak "Can the Can", "If You Can't Give Me Love", "She's in Love With You" czy "Singing With Angels". Wielu miłośników artystki nie zapomni tego wieczoru na długo.

