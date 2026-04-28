Suzi Quatro wróciła do Polski na dwa koncerty! Co działo się w Warszawie? [ZDJĘCIA]

Weronika Figiel

Suzi Quatro, ikona glam rocka, która od ponad pół wieku nie schodzi ze sceny, wróciła do Polski na dwa koncerty! 26 kwietnia wystąpiła w Warszawie, a dzień później zaprezentowała się publiczności w Krakowie. Oto, co działo się na scenie.

Suzi Quatro na scenie w warszawskiej Hali Ursynów
Suzi Quatro wystąpiła w Warszawie

Suzi Quatro to wielka ikona stylu i scenicznej energii, która od ponad 50 lat nie schodzi z estrady.

To nie pierwsza wizyta Suzi w naszym kraju. Artystka zadebiutowała na polskiej scenie już w 1979 r., grając w Hali Oliva w Gdańsku. W ostatnich latach natomiast fani mogli zobaczyć ją m.in. w Dolinie Charlotty, w ramach X Festiwalu Legend Rocka, który odbył się w 2016 r., czy też w katowickim Spodku w 2023 r.

Co działo się na koncercie Suzi Quatro w Warszawie?

26 kwietnia w warszawskiej Arenie Ursynów rządziły rock and roll i niesamowita charyzma Suzi. Z głośników wybrzmiały przeboje takie jak "Can the Can", "If You Can't Give Me Love", "She's in Love With You" czy "Singing With Angels". Wielu miłośników artystki nie zapomni tego wieczoru na długo.

