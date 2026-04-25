Suzi Quatro wraca do Polski. Legenda glam rocka wystąpi w Warszawie i Krakowie

Suzi Quatro pojawi się w Polsce dwukrotnie. 26 kwietnia 2026 roku zagra w warszawskiej Arenie Ursynów, a dzień później wystąpi w krakowskim ICE Kraków Congress Centre.

Bilety na oba koncerty są dostępne na stronie eBilet, a zainteresowanie wydarzeniem rośnie wraz z kolejnymi zapowiedziami organizatorów. Występy mają być przekrojem całej kariery artystki - od klasycznych hitów po nowsze kompozycje.

Suzi Quatro, urodzona jako Susan Kay Quatro w Detroit, od lat 60. budowała swoją pozycję w świecie zdominowanym przez mężczyzn. W historii rocka zapisała się jako jedna z pierwszych kobiet, które jednocześnie śpiewały, grały na basie i prowadziły własny zespół.

Jej wizerunek szybko stał się rozpoznawalny: skórzane stylizacje, mocna energia sceniczna i bezkompromisowy styl uczyniły ją jedną z twarzy glam rocka lat 70. oraz symbolem kobiecej niezależności w muzyce.

Hity, które przeszły do historii

Największy przełom przyszedł wraz z początkiem lat 70., kiedy Quatro zaczęła zdobywać listy przebojów. Utwory takie jak "Can the Can", "48 Crash", "Devil Gate Drive", "Daytona Demon", "The Wild One" czy "Your Mama Won't Like Me" ugruntowały jej pozycję na światowej scenie.

Ogromną popularność w Stanach Zjednoczonych przyniósł jej również duet z Chrisem Normanem "Stumblin' In", który trafił do amerykańskiego Top 10 i do dziś pozostaje jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych nagrań.

Energia, która nie słabnie

Mimo upływu lat Suzi Quatro nadal regularnie koncertuje i pozostaje aktywna zawodowo. W 2025 roku odbyła kolejną trasę koncertową w Australii, gdzie od dekad cieszy się wyjątkową popularnością.

Artystka nie tylko występuje, ale też angażuje się w działalność radiową, pisze książki i bierze udział w projektach dokumentalnych poświęconych historii muzyki rockowej.

Polska publiczność i długa historia spotkań

Polska publiczność zna Suzi Quatro od końca lat 70., kiedy wystąpiła w Gdańsku w Hali Olivia. Od tego czasu kilkukrotnie wracała do kraju, gdzie zyskała wierne grono fanów.

W zapowiedziach koncertów podkreśla się, że jej występy łączą klasyczne rockowe brzmienie z intensywną sceniczną ekspresją. To właśnie ta mieszanka sprawia, że kolejne pokolenia widzów wciąż odkrywają jej twórczość na nowo.

Dorobek, który wciąż rośnie

Na koncie Suzi Quatro znajduje się ponad 15 albumów studyjnych, a jej łączna sprzedaż płyt przekroczyła 50 milionów egzemplarzy. Jednym z najnowszych wydawnictw jest "Face to Face" z 2023 roku, nagrany wspólnie z KT Tunstall, a w dyskusjach krytyków często pojawia się także album "The Devil in Me", uznawany przez część recenzentów za jeden z najmocniejszych w jej dorobku.

Jej wpływ na muzykę rockową podkreślają takie artystki i zespoły jak Joan Jett, The Runaways, Chrissie Hynde, Girlschool czy Tina Weymouth z Talking Heads. Suzi Quatro uznawana jest za jedną z tych postaci, które realnie otworzyły drzwi kobietom w rocku.

Sama artystka nie ukrywa, że wciąż czuje się w pełni sił scenicznych.

"Szczerze mówiąc jestem u szczytu moich możliwości scenicznych i wiem o tym. Daję najlepsze show w moim życiu i jestem w pełni oddana swoim fanom" - powiedziała w jednym z ostatnich wywiadów.

Rockowa legenda na żywo

Nadchodzące koncerty w Warszawie i Krakowie mają być nie tylko muzycznym wydarzeniem, ale też spotkaniem z artystką, która przez dekady konsekwentnie budowała swoją legendę. Publiczność usłyszy zarówno największe przeboje, jak i utwory z nowszych płyt, a całość ma być podsumowaniem kariery liczącej ponad 60 lat.

