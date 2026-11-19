Wielkimi krokami nadchodzi kolejna edycja Summer Punch Festival. Impreza odbędzie się w dniach 17-19 czerwca 2027 r. na terenie Letniej Sceny Progresji w Warszawie. Po udanym debiucie powiększono format wydarzenia, zapowiadając aż trzy dni wyjątkowych koncertów oraz trzy niezależne sceny.

"Rock, metal, alternatywa, post-hardcore, nu metal, rap i hardcore - Summer Punch to spotkanie różnych pokoleń i muzycznych światów. Obok artystów, którzy od lat kształtują scenę, pojawiają się ci, którzy nieustannie przesuwają jej granice. Trzy dni, trzy sceny i line-up, w którym każdy znajdzie własny punkt zaczepienia" - zachęcają do udziału organizatorzy.

Dotychczas ujawniono dwóch headlinerów, którzy zasilają line-up przyszłorocznej edycji. W czerwcu w Warszawie wystąpi brytyjska formacja Architects, specjalizująca się w stylu metalcore, a innego dnia główną gwiazdą będzie mgk, czyli artysta znany z wydawnictw "Tickets to My Downfall" i "mainstream sellout". Oprócz tego twórcy wydarzenia zapowiedzieli popisy Beartooth, Wage War, 3OH!3, Gvllow, Karen Dió, Body Count feat. Ice-T, Fit For A King, Currents, Fox Lake i SPEED.

Kto wystąpi na Summer Punch Festivalu 2027? Organizatorzy spieszą z trzecim ogłoszeniem!

Summer Punch Festival 2027 nie zwalnia tempa i nadchodzi z kolejnym ogłoszeniem. Do wcześniej zapowiedzianych nazwisk dołącza czwórka zupełnie nowych zespołów i wykonawców, którzy zadbają o różnorodność, potężną dawkę adrenaliny i hałas.

Jedną z gwiazd czerwcowego wydarzenia będzie grandson, który łączy alt-popowe melodie z gitarowym brzmieniem. Jego odważne teksty wprost mówią o społecznych nierównościach czy nadużyciach władzy. Na koncercie zaserwuje potężną dawkę rapowej ekspresji, połączonej z rockiem, metalem i elektroniką.

Na scenie Summer Punch Festivalu 2027 pojawią się także Amerykanie z The Devil Wears Prada, którzy zestawiają intensywność swoich początków z coraz bardziej melodyjnymi kompozycjami. Nie zabraknie Holding Absence, czyli grupy prosto z Walii, która sięga po przestrzenne gitary, łącząc je z emocjonalnymi tekstami i rozbudowanymi refrenami. Będzie jeszcze Static Dress, czerpiące z estetyki emo, screamo i post-hardcore'u przełomu wieków, jednocześnie zachowujące współczesny charakter.

Tak prezentuje się obecny line-up Summer Punch Festivalu 2027 materiały prasowe



