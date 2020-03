Summer Fog Festiwal 2020: Gong pierwszą gwiazdą [DATA, MIEJSCE, BILETY]

12 września w klubie Progresja w Warszawie odbędzie się druga edycja Summer Fog Festival, którego celem jest promocja rocka progresywnego i psychodelicznego. Pierwszą ujawnioną gwiazdą jest zespół Gong.

Kavus Torabi (Gong) w akcji /Gonzales Photo/Per-Otto Oppi/PYMCA/Avalon/Universal Images Group /Getty Images

Podczas pierwszej edycji Summer Fog Festival na Torwarze w Warszawie (27 lipca 2019 r.) wystąpili: Amarok, Believe, Soft Machine, David Cross (eks-King Crimson) band feat. David Jackson (eks-Van der Graaf Generator) oraz zespół perkusisty Pink Floyd - Nick Mason's Saucerful of Secrets.

Druga odsłona zagości w klubie Progresja (Fort Wola 22, Warszawa) 12 września. Bilety pojawią się w sprzedaży w pierwszych dniach maja. Organizator zapewnia, że do tego momentu ogłosi już pełny skład zespołów, które wystąpią. Zespoły będą ogłaszane w tygodniowych odstępach. Wraz z ogłoszeniem ostatniego, do sprzedaży zostaną wprowadzone karnety.

Pierwszą gwiazdą tegorocznej edycji jest zespół Gong.

"Pierwsze ogłoszenie powinno ucieszyć tych, którzy cenią granie nieoczywiste. Gong zmienia style, żongluje koncepcjami. Ci artyści wciąż i wciąż poszukują. Czasem ich koncerty to jedna rozedrgana improwizacja, czasem niebywale przemyślana konstrukcja. W Warszawie będzie na pewno wspaniale, a zarazem nieprzewidywalnie. Wiem jak długo polscy miłośnicy progresywnego grania czekali na koncert tej grupy. Jestem dumny z faktu, że to właśnie na Summer Fog Festival formacja Gong wystąpi w Polsce po raz pierwszy" - podkreśla Kamil Kubica, pomysłodawca i organizator Summer Fog Festival.

Grupa powstała w 1968 r. i jak większość grup z tamtych lat, tak i jej członkowie postanowili tworzyć muzykę, której nikt nie będzie w stanie zaszufladkować. Przypisuje się więc zespołowi style: psychodelii, kosmicznego rocka, jazzu, awangardy, krautrocka, rocka elektronicznego, rocka eksperymentalnego, rocka progresywnego i surrealistycznych krajobrazów dźwiękowych. Zarazem, Gong jest uznawany za jedną z grup, protoplastów punk rocka.

Zespół wydał kilkadziesiąt płyt studyjnych i koncertowych, do pełnej dyskografii zaliczyć jednak trzeba również płyty wydane przez projekty poboczne, powiązane z grupą. Były to: Planet Gong, Mother Gong, Pierre Moerlen's Gong, Gongzilla, NY Gong i Gongmaison.

Burzliwe dzieje formacji, to nie tylko ciągłe zmiany muzycznych stylów, ale również przetasowania personalne. Poprzez lata istnienia zespołu przez szeregi grupy przewinęło się blisko pięćdziesięciu muzyków praktycznie z każdego kontynentu.

Na Summer Fog Festival 2020 Gong przyjedzie w składzie: Kavus Torabi - gitara, wokal; Dave Sturt - gitara basowa, wokal; Fabio Golfetti - gitary, wokal; Cheb Nettles - perkusja, wokal; Ian East - saksofon, flet.



Ten właśnie skład towarzyszył jednemu z najważniejszych muzyków Gong - Daevidowi Allenowi. Zmarły w 2015 r. australijski kompozytor, gitarzysta i poeta był założycielem grupy. Nagrywał oraz koncertował pod wieloma pseudonimami i wielu zespołach. Z muzykami, którzy pojawią się na scenie Progresji występował jeszcze w 2014 r. promując album "I See You". Jego życzeniem i wolą było, by artyści kontynuowali działalność Gong. Artysta pragnął, by tworzyli nową muzykę nasyconą duchem nieokiełznanej grupy.

Muzycy dotrzymali słowa i w 2016 r. wydali album "Rejoice! I'm Dead!", a następnie ruszyli w trasę koncertową. W 2019 r. ukazała się płyta "Universe Also Collapses", a zespół dzięki swym dynamicznym koncertom zyskał nowych fanów.

