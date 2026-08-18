Jubileuszowy - dziesiąty już - Festiwal Weselnych Przebojów powrócił do Mrągowa. W piątek, 14 sierpnia, amfiteatr nad jeziorem Czos zamienił się w wielką weselną scenę, na której spotkały się gwiazdy polskiej estrady. Wydarzenie prowadzili Ela Romanowska, Rafał Maserak, Ilona Krawczyńska i Piotr Gumulec.

W piątkowym koncercie pojawili się: Zenon Martyniuk, Boys, Classic, MIG, Piersi, Kayah, Andrzej Piaseczny, Piękni i Młodzi, Daria Negra, Playboys, Łobuzy, Halina Frąckowiak, Jorrgus, Marjano Italiano oraz XOXO.

W sobotę z kolei jednym z najważniejszych punktów wieczoru był jubileusz Sławomira i Kajry, którzy świętowali 15. rocznicę ślubu. Oprócz nich widzowie mogli usłyszeć m.in. Rafała Brzozowskiego, Halinę Mlynkovą, Michała Milowicza czy Shazzę.

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Piątkowe występy przyciągnęły przed telewizory ponad 1,1 miliona widzów każdy. Pierwszą część jubileuszowego koncertu obejrzało 1,13 miliona osób, a drugą - 1,18 miliona widzów. Również sobotnie "Huczne poprawiny w Mrągowie" zgromadziły ponad milionową widownię - pierwszą część koncertu obejrzało 1,1 miliona widzów.

Festiwalową zabawę można było kontynuować również na antenie Polo TV. Piątkową kontynuację koncertu obejrzało ponad 108 tysięcy widzów, a sobotnią - blisko 134 tysiące.



