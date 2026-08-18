Sukces Festiwalu Weselnych Przebojów w Mrągowie. Milionowa publiczność!

Przez dwa dni mrągowski amfiteatr nad jeziorem Czos ponownie zamienił się w największe wesele w Polsce. Jubileuszowa odsłona Festiwalu Weselnych Przebojów zgromadziła na scenie największe gwiazdy muzyki disco, dance, disco polo, pop oraz muzyki biesiadnej.

Sławomir i Kajra na scenie podczas występu; kobieta w jasnej sukience, mężczyzna w czerwonej marynarce z mikrofonami.
Sławomir i KajraPawel WodzynskiEast News

Jubileuszowy - dziesiąty już - Festiwal Weselnych Przebojów powrócił do Mrągowa. W piątek, 14 sierpnia, amfiteatr nad jeziorem Czos zamienił się w wielką weselną scenę, na której spotkały się gwiazdy polskiej estrady. Wydarzenie prowadzili Ela Romanowska, Rafał Maserak, Ilona Krawczyńska i Piotr Gumulec.

W piątkowym koncercie pojawili się: Zenon Martyniuk, Boys, Classic, MIG, Piersi, Kayah, Andrzej Piaseczny, Piękni i Młodzi, Daria Negra, Playboys, Łobuzy, Halina Frąckowiak, Jorrgus, Marjano Italiano oraz XOXO.

W sobotę z kolei jednym z najważniejszych punktów wieczoru był jubileusz Sławomira i Kajry, którzy świętowali 15. rocznicę ślubu. Oprócz nich widzowie mogli usłyszeć m.in. Rafała Brzozowskiego, Halinę Mlynkovą, Michała Milowicza czy Shazzę.

Zobacz również:

Sławomir i Kajra wystąpili w Mrągowie
Disco polo

Poruszające sceny w Mrągowie. Sławomir na oczach widzów zwrócił się do małżonki

Tymoteusz Hołysz
Tymoteusz Hołysz

Festiwal Weselnych Przebojów 2026. Wiemy, ile osób oglądało imprezę w Mrągowie!

Piątkowe występy przyciągnęły przed telewizory ponad 1,1 miliona widzów każdy. Pierwszą część jubileuszowego koncertu obejrzało 1,13 miliona osób, a drugą - 1,18 miliona widzów. Również sobotnie "Huczne poprawiny w Mrągowie" zgromadziły ponad milionową widownię - pierwszą część koncertu obejrzało 1,1 miliona widzów.

Festiwalową zabawę można było kontynuować również na antenie Polo TV. Piątkową kontynuację koncertu obejrzało ponad 108 tysięcy widzów, a sobotnią - blisko 134 tysiące.

Zobacz również:

Shazza to legenda disco polo
Disco polo

Shazza to Kleopatra polskiego disco polo. W latach 90. każdy znał jej hit "Bierz co chcesz"!

Weronika Figiel
Weronika Figiel


Emanuel "Jagari" Chanda (W.I.T.C.H.): "Życie zostało mi dane na nowo" INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze