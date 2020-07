Steven Wilson: Koncert w Polsce przełożony przez koronawirusa

Zaplanowany na 30 września koncert Stevena Wilsona w COS Torwar w Warszawie nie odbędzie się z powodu pandemii koronawirusa. Na razie nie znana jest nowa data wydarzenia.

"Z powodu trwających ograniczeń dotyczących publicznych zgromadzeń i w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie fanów, zespołu, ekipy technicznej i wszystkich osób zaangażowanych w organizację koncertu z wielkim bólem zmuszony jestem odwołać wydarzenia zaplanowane na wrzesień 2020 roku" - czytamy w oświadczeniu Stevena Wilsona.

Brytyjczyk miał zagrać tylko osiem koncertów w większych salach, dając widowiska na jeszcze większą skalę. Wśród tych występów miał być również pierwszy polski koncert w Warszawie.

Z powodu pandemii koronawirusa przełożono również premierę nadchodzącej płyty "The Future Bites". Album pierwotnie szykowany na 12 czerwca do sklepów trafi ostatecznie 29 stycznia 2021 r.



Szóste solowe wydawnictwo brytyjskiego wokalisty i multiinstrumentalisty to eksploracja rozwoju ludzkiego mózgu w dobie internetu.

Materiał zapowiadany jest jako "portal do świata wymyślnego designu konceptualnego na najwyższym poziomie, skrojonego dla ultranowoczesnego konsumenta".

Podczas gdy wydana w 2017 r. poprzednia płyta "To The Bone" poruszała tematy takie jak post-prawda i fake newsy, "The Future Bites" umiejscawia słuchacza w świecie uzależnień XXI wieku. Na tej płycie trwają bardzo publiczne eksperymenty mające na celu zbadanie wpływu technologii na nasze życie. Od niczym nie nadzorowanej terapii na sprzedaż, manipulujących mediów społecznościowych i utraty indywidualności, "The Future Bites" to mniej ponura wizja zbliżającej się dystopii, a wciągający opis tego, co tu i teraz.

Nagrania odbyły się w Londynie, a współproducentami materiału są Steven Wilson oraz David Kosten (Bat For Lashes, Everything Everything).

W świecie cyfrowym "The Future Bites" to otwarte drzwi do świata rządzonego przez konsumpcję, gdzie wszystko da się zmonetyzować i nic nie jest zbyt nietypowe, by nie wystawić tego na sprzedaż. Zainspirowane takimi wyjątkowymi artefaktami XXI-wiecznej cywilizacji jak blok ceramiczny Virgila Abloha czy butelkowane kanadyjskie powietrze Vitality Air, "The Future Bites" to w pełni zaprojektowany świat konsumencki (we współpracy z Baby oraz Crystal Spotlight), który jest dostępny i uzależniający dla wszystkich, od niedzielnego fana po hardkorowego kolekcjonera.

Pierwszym singlem jest 10-minutowy utwór "Personal Shopper".

Po raz ostatni Wilson w naszym kraju zagrał w lutym 2019 r. w ramach drugiej części trasy "To the Bone Tour 2019". Koncerty odbyły się w Łodzi (Klub Wytwórnia) i Krakowie (Klub Studio).

Twórca znany z Porcupine Tree, Blackfield, No-Man, Storm Corrosion, Bass Comunion od ponad dekady rozwija karierę solową.