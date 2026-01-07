Sombr już niedługo wystąpi w Polsce. Bilety wyprzedały się błyskawicznie

Sombr to sceniczny pseudonim Shane'a Michaela Boose'a, dwudziestoletniego artysty z Nowego Jorku, który w krótkim czasie stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych młodych nazwisk na amerykańskiej scenie alternatywnej. Jego muzyczna historia zaczęła się skromnie. Pierwsze utwory powstawały w prowizorycznym domowym studiu, urządzonym w sypialni, równolegle z nauką w prestiżowej LaGuardia High School, publicznej nowojorskiej szkole artystycznej.

Dni wypełniała mu edukacja klasyczna, wieczory i noce praca nad autorskimi kompozycjami. Przełom przyszedł w czasie pandemii, gdy muzyka stała się dla niego sposobem na poradzenie sobie z izolacją i poczuciem zamknięcia. Właśnie wtedy narodził się singiel "Caroline", który w pierwszym tygodniu od premiery przekroczył milion odsłuchów i otworzył mu drzwi do znacznie szerszej publiczności.

Gitarowa melancholia spotyka elektronikę

Styl sombra trudno zamknąć w jednej definicji. Artysta swobodnie łączy delikatne, gitarowe brzmienia z subtelną elektroniką i emocjonalnym wokalem. Taki kierunek szybko znalazł oddanych słuchaczy, zwłaszcza wśród młodej publiczności wychowanej na playlistach serwisów streamingowych.

Rok 2024 okazał się dla nowojorczyka kluczowy. Utwory takie jak "savior", "in your arms" czy "i'll remember tonight" ugruntowały jego pozycję jako jednego z najszybciej rosnących młodych artystów w USA. Prawdziwa eksplozja popularności nastąpiła jednak w ostatnich miesiącach za sprawą singli "Back to friends" oraz "Undressed", które regularnie pojawiały się w zestawieniach najczęściej odtwarzanych nowości.

Wyprzedany koncert w Warszawie

Nic dziwnego, że zapowiedź pierwszego polskiego koncertu sombra spotkała się z tak dużym odzewem. Występ zaplanowany na 15 lutego 2026 roku w klubie Stodoła został szybko wyprzedany.

Warszawski koncert zapowiada się jako emocjonalne spotkanie z artystą, który mimo młodego wieku potrafi budować nastrój i napięcie zarezerwowane dotąd dla znacznie bardziej doświadczonych twórców. Dla polskich fanów będzie to rzadka okazja, by zobaczyć jednego z najciekawszych debiutantów ostatnich lat w klubowej przestrzeni, zanim na dobre przeniesie się na znacznie większe sceny.

