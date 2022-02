"'Solidarni z Ukrainą' wielki koncert live Telewizji Polskiej i Caritas, gest wsparcia Ukrainy ze zbiórką dla ofiar agresji i wyraz sprzeciwu wobec zbrodniczej napaści Rosji" - zapowiadał Jacek Kurski.



To kolejny krok w ramach solidarności z Ukrainą. Wcześniej Telewizja Polska usunęła ze swojej ramówki oraz stron internetowych seriale: "Kozacka miłość" oraz "Stepowa miłość". Oprócz tego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o wykreśleniu z rejestru sieci kablowych i platform satelitarnych rosyjskich kanałów telewizyjnych, w tym Russia Today.



Koncert rozpoczęła ukraińska piosenkarka Julia Belej. "Na Ukrainie to co zwykłe, normalne i oczywiste nagle się skończyło przez barbarzyński atak Rosji na Ukrainę. Ukraina walczy o wolność, a my chcemy ją w tym wspierać" - powiedział prowadzący Tomasz Kammel.

Następnie na scenie pojawił się Ryszard Rynkowski z piosenką "Wznieś serce nad zło". Występy gwiazd przeplatane były nagraniami z atakowanego kraju. Widzowie mogli usłyszeć również nieoficjalny hymn Euromajdanu "Podaj rękę Ukrainie" nagrany przez polsko-ukraińską grupę Taraka. Po raz pierwszy utwór został wykonany na żywo w Kijowie 1 lutego 2014 roku.

Do publiczności przemówił także ambasador Ukrainy, Andriej Deszczyca, który w ramach wdzięczności za pomoc, zaintonował hymn Polski. Kolejnym wykonawcą była Viki Gabor, która zaśpiewała piosenkę "Superhero", która dała jej wygraną podczas Eurowizji Junior 2019, oraz "Moja i twoja nadzieja" z repertuaru Hey.

Filip Lato wykonał "Biały krzyż" Czerwonych Gitar, a połączone siły zespołów Enej i Zazula zaśpiewały utwór w języku ukraińskim - "Bilia topoli" - ze wzruszającym tekstem "Mamo, ja w boju za wolność odszedłem w otchłań / Za prawdę i los nowych pokoleń". Wokalista, Piotr "Lolek" Sołoducha, nie mógł powstrzymać łez, wzruszenie ogarnęło również prowadzącą Małgorzatę Tomaszewską.

Justyna Steczkowska zaprezentowała publiczności balladę "Wracam do domu" oraz "Dopóki ziemia kręci się". Wokalistka zaznaczyła, że swoje honorarium za koncert przeznacza na pomoc dzieciom dotkniętym wojną.

Podczas kolejnego wyjścia na scenę zespół Taraka zaśpiewał utwór "Europa to widzi i śpi", Natasza Urbańska przypomniała natomiast piosenkę "Obok nas" Czesława Niemena.