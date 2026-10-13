Sleaford Mods wracają do Warszawy! Co już wiemy?

Historia Sleaford Mods zaczęła się w Nottingham w 2007 roku. Jason Williamson tworzył początkowo z Simonem Parfrementem. Projekt od początku wyrastał z frustracji codziennością, nisko płatną pracą i społecznymi nierównościami. Muzyka miała być przestrzenią dla ostrego komentarza i zwracania uwagi na powszechne w społeczeństwie problemy.

Dzisiejsza formuła zespołu ukształtowała się po dołączeniu Andrew Fearna na początku następnej dekady. Przejęcie przez niego produkcji pozwoliło Williamsonowi skupić się na tekstach. Podział obowiązków okazał się kluczowy: Fearn odpowiada za muzykę, a Williamson za słowa i wokalną ekspresję.

Szerszą uwagę przyniosły im "Austerity Dogs" z 2013 roku i wydane rok później "Divide and Exit". Kolejne albumy, w tym "English Tapas", "Spare Ribs" i "UK Grim", umacniały pozycję duetu. Ten ostatni dotarł w 2023 roku do trzeciego miejsca brytyjskiej listy albumów - wymowny wynik dla muzyki, która nie zabiega o radiową przychylność.

Bez wygładzania rzeczywistości

Teksty Sleaford Mods dotyczą między innymi pracy, bezrobocia, polityki, konsumpcji i kultury celebrytów. Williamson przekazuje je z charakterystycznym akcentem, łącząc rytmiczną melorecytację, złość i gorzki humor.

W ich muzyce równie ważny jest minimalizm, który wprowadza Fearn. Powtarzalne rytmy, partie basu, sample i elektroniczne pętle tworzą napięcie, na którym opiera się głos Williamsona. Za pomocą stosunkowo skromnych środków duet osiąga punkową energię, która wcale nie odbiega od tej serwowanej przez zespół z pełnym instrumentarium.

Sleaford Mods wracają do Warszawy! Gdzie i kiedy zagrają?

Koncert odbędzie się 1 listopada 2026 roku w klubie Stodoła. Otwarcie drzwi zaplanowano na godz. 19:00, a początek występu na 20:00.

Bilety są dostępne w sprzedaży internetowej, między innymi przez eBilet oraz w kasie klubu Stodoła.