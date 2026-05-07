Przypomnijmy, że Sigh, dowodzony przez grającego na klawiszach wokalistę i basistę Miraia Kawashimę, jest jedną z najdłużej istniejących, nagrywających i koncertujących metalowych grup z Kraju Kwitnącej Wiśni.

Grupa zaprezentuje się 4 września w Krakowie (klub Zaścianek). Przedsprzedaż biletów na koncert organizowany przez WiniaryBookings rozpocznie się 8 maja o godzinie 11:00.

Sigh powraca do Polski. Historia legendy black metalu

Obwołany "kultowym i jednym z najbardziej innowacyjnych zespołów w historii black metalu" Sigh swój debiutancki album "Scorn Defeat" wydał nakładem należącej do Euronymousa wytwórni Deathlike Silence. Materiał ukazał się krótko po śmierci gitarzysty Mayhem.

Japoński zespół swój black metal od samego początku rozwijał w mało oczywistych kierunkach - najpierw dodając do niego choćby dźwięki fortepianu, a następnie sięgając po wpływy progresywne, psychodeliczne oraz jazzowe.

"Blisko czterdziestoletnia, niezwykle bogata kariera Sigh czyni go zespołem absolutnie wyjątkowym, którego koncerty przybierają teatralny wymiar" - czytamy w zapowiedzi wydarzenia.

Trzon składu Sigh u boku lidera uzupełniają grająca na saksofonie altowym wokalistka Mika alias Dr. Mikannibal, prywatnie żona wspomnianego Miraia Kawashimy, oraz gitarzysta Nozomu Wakai.

W Krakowie w roli supportu zaprezentuje się amerykański Devil Master. Kwartet z Filadelfii to przedstawiciel fali łączącej black metal z punkiem, do swojej twórczości dodając wpływy gotyckiego rocka. Dorobek formacji obejmuje dwie płyty: "Satan Spits on Children of Light" (2019) i "Ecstasies of Never Ending Night" (2022).

