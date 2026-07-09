Sandra wraca do Warszawy. Ikona lat 80. zaśpiewa swoje największe przeboje

Warszawski koncert zapowiada się jako jedno z najciekawszych wydarzeń dla fanów muzyki lat 80. Sandra wystąpi 10 lipca w Amfiteatrze w Parku Sowińskiego, gdzie przypomni utwory, które zapewniły jej międzynarodową popularność.

Podczas koncertu nie zabraknie takich przebojów jak "(I'll Never Be) Maria Magdalena", "In the Heat of the Night" czy "Everlasting Love". Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen nostalgii, tanecznych rytmów i charakterystycznego brzmienia, które uczyniło niemiecką wokalistkę jedną z najważniejszych gwiazd europejskiego popu lat 80.

Dodatkową atrakcją będzie występ gościa specjalnego - szwedzkiego wokalisty Bossona, znanego przede wszystkim z międzynarodowego hitu "One in a Million".

Ceny miejsc siedzących rozpoczynają się od 200,34 zł i sięgają 263,94 zł (wraz z opłatą serwisową). Część puli wejściówek została już wyprzedana.

Od Arabesque do światowej kariery

Sandra Ann Lauer, występująca pod pseudonimem Sandra, urodziła się w 1962 roku w Saarbrücken. Muzyczną karierę rozpoczęła pod koniec lat 70. jako wokalistka żeńskiego zespołu Arabesque, który zdobył ogromną popularność przede wszystkim w Japonii. To właśnie w tym okresie poznała producenta i kompozytora Michaela Cretu, z którym później stworzyła jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów w historii europejskiego popu.

Przełom nastąpił w 1985 roku za sprawą singla "(I'll Never Be) Maria Magdalena". Utwór błyskawicznie wspiął się na szczyty list przebojów w ponad 20 krajach i uczynił Sandrę jedną z największych gwiazd europejskiej sceny muzycznej. Niedługo później artystka potwierdziła swoją pozycję kolejnymi przebojami, w tym "In the Heat of the Night", "Hi! Hi! Hi!", "Everlasting Love", "Secret Land" czy "Hiroshima".

Ponad 40 lat na scenie

Choć największe sukcesy Sandra święciła w latach 80., do dziś pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicielek europejskiego synth popu. W trakcie kariery wydała dziesięć albumów studyjnych i kilkadziesiąt singli, a jej charakterystyczny głos można usłyszeć również w nagraniach projektu Enigma, stworzonego przez Michaela Cretu. Artystka regularnie koncertuje, a jej występy przyciągają zarówno fanów pamiętających złotą erę muzyki lat 80., jak i młodszych słuchaczy odkrywających klasykę tego okresu.



