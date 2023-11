"Nie możecie się doczekać Mystic Festival 2024? My również. Dlatego już w lutym proponujemy rozgrzewkę, która stopi zimowe śniegi - Samael zagra na żywo kultową płytę 'Passage' w Krakowie, Gdańsku i Warszawie" - czytamy w ogłoszeniu o trzech koncertach Szwajcarów nad Wisłą.

Występy odbędą się w Krakowie (Kamienna 12, 23 lutego 2024), Gdańsku (B90, 24 lutego) i Warszawie (Progresja, 25 lutego). Nazwy towarzyszących zespołów mamy poznać już wkrótce. Bilety trafiły już do sprzedaży.

Przypomnijmy, że wydany we wrześniu 1996 r. album "Passage" to następca przełomowego "Ceremony of Opposites" (1994), który zapowiadał odejście od blackmetalowych korzeni na rzecz pomysłowego połączenia industrialu z metalowymi brzmieniami.

Obie płyty łączy osoba producenta - pochodzącego z Zabrza Waldemara Sorychty, pracującego wcześniej już z m.in. grupami Tiamat, Unleashed, Moonspell i The Gathering.

Clip Samael Rain

W ramach trasy z okazji 25-lecia "Passage" Samael zagrał w październiku 2021 r. w klubie Kwadrat w Krakowie.



Dotychczasowy dorobek Szwajcarów zamyka "Hegemony" (2017), którą formacja rozpoczęła współpracę z Napalm Records. Z informacji w mediach społecznościowych można doszukać się wskazówek, że prace nad następcą już trwają.

Był to ostatni materiał, na którym zagrał wieloletni gitarzysta Makro. Jego obowiązki przejął basista Drop, a posadę gitarzysty basowego przyznano Alesowi (Ales Campanelli). Trzon zespołu od początku (1987) tworzą bracia Michael i Alexandre Locherowie, na scenie występujący odpowiednio jako Vorph (wokal, gitara) i Xy (perkusja, instrumenty klawiszowe).