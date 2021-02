Samael: 25-lecie płyty "Passage". Koncert w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Jesienią tego roku szwajcarski Samael ruszy w europejską trasę z okazji 25-lecia premiery przełomowej płyty "Passage". 16 października grupa zagra koncert w klubie Kwadrat w Krakowie.

Vorph (Samael) w akcji /PYMCA/Avalon/Universal Images Group /Getty Images

Samaela na trasie w roli supportu wspierać będzie szwedzki Diabolical, którego ostatnim wydawnictwem jest płyta "Eclipse" z 2019 roku.

Dotychczasowy dorobek Szwajcarów zamyka "Hegemony" (2017), którą formacja rozpoczęła współpracę z Napalm Records. Z informacji w mediach społecznościowych można doszukać się wskazówek, że prace nad następcą już trwają.

Był to ostatni materiał, na którym zagrał wieloletni gitarzysta Makro. Jego obowiązki przejął basista Drop, a posadę gitarzysty basowego przyznano Alesowi (Ales Campanelli). Trzon zespołu od początku (1987) tworzą bracia Michael i Alexandre Locherowie, na scenie występujący odpowiednio jako Vorph (wokal, gitara) i Xy (perkusja, instrumenty klawiszowe).

Wydany we wrześniu 1996 r. album "Passage" to następca przełomowego "Ceremony of Opposites" (1994), który zapowiadał odejście od blackmetalowych korzeni na rzecz pomysłowego połączenia industrialu z metalowymi brzmieniami.

Obie płyty łączy osoba producenta - pochodzącego z Zabrza Waldemara Sorychty, pracującego wcześniej już z m.in. grupami Tiamat, Unleashed, Moonspell i The Gathering.



Bilety na koncert w Krakowie kosztują 99/120 zł. Początek występu o godz. 19:30.