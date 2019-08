Rzeszów Breakout Days 2019: Kto zagra w hołdzie dla Tadeusza Nalepy? [PROGRAM]

W dniach 12-14 września odbędzie się Rzeszów Breakout Days - wydarzenia upamiętniające urodzonego w tym mieście mistrza polskiego bluesa Tadeusza Nalepy.

Breakout w latach 70. - z prawej Tadeusz Nalepa i Mira Kubasińska /Marek Karewicz / Agencja FORUM

"Jego twórczość wytyczyła nowy kierunek w muzyce, łamiąc przy tym narzucone w latach 70. ograniczenia estetyczne. Muzyka stworzonego przez Tadeusza zespołu Breakout od lat elektryzuje słuchaczy, a jego nazwa stała się marką rozpoznawalną w wielu krajach. Breakout to także marka, która w Polsce kojarzona jest z Rzeszowem. Rzeszów Breakout Days upamiętnia twórczość oraz postać Tadeusza Nalepy i promuje ją wśród mieszkańców Rzeszowa, angażując twórców inspirujących się zespołem Breakout" - czytamy.

12 września odbędzie się koncert w Studiu Koncertowym im. Tadeusza Nalepy w Polskim Radiu Rzeszów. Wystąpią m.in. Martyna Jakubowicz, Pola Chobot & Adam Baran, Natalia Kwiatkowska i Magda Piskorczyk oraz zespół Nie-Bo z Robertem Luberą i Piotrem Nalepą, synem Tadeusza Nalepy i Miry Kubasińskiej. Koncert będzie transmitowany na antenie Radia Rzeszów i radiowej "Trójki".

Kilkuletni Piotrek trzymany za rękę przez Nalepę pojawił się na okładce płyty "Breakout Blues" - pamiętne zdjęcie wykonał Marek Karewicz.

Koncert główny odbędzie się 13 września na rzeszowskim Rynku. Podczas tego koncertu 25-lecie pracy artystycznej świętować będzie Kasia Kowalska. Pojawią się także Pola Chobot & Adam Baran, Natalia Kwiatkowska, Magda Piskorczyk, Robert Lubera i Piotr Nalepa.

Po koncercie głównym, w Hotelu Bristol odbędzie się koncert klubowy Martyny Jakubowicz.

Ostatniego dnia Rzeszów Breakout Days uczestnicy spotkają się tradycyjnie przy pomniku Tadeusza Nalepy na ul. 3 Maja by wspólnie zagrać jeden z najsłynnieszych utworów Tadeusza i zespołu Breakout - "Kiedy byłem małym chłopcem". Towarzyszyć będą im m.in. Piotr Nalepa i Robert Lubera. Na scenie przy wieży Kościoła Farnego zagrają zespoły May i Sold My Soul.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Na koncerty w Radiu Rzeszów i Hotelu Bristol obowiązują bezpłatne zaproszenia. Bilety na koncert Martyny Jakubowicz będzie można otrzymać od środy 28 sierpnia, od godz. 9.00 w Estradzie Rzeszowskiej (jedna osoba będzie mogła odebrać maksymalnie dwa zaproszenia). Bilety na koncert w Radiu Rzeszów będzie można wygrać w konkursach organizowanych na fanpage'u Estrady Rzeszowskiej.

Tadeusz Nalepa zmarł 4 marca 2007 roku w Warszawie. Przyczyną śmierci była ciężka choroba nerek.

