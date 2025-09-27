Roztańczony PGE Narodowy. Co wydarzyło się na scenie? [RELACJA NA ŻYWO]

Już dziś rozpoczyna się długo wyczekiwana impreza "Roztańczony PGE Narodowy". Wydarzenie poprowadzi duet sióstr - Milena i Ilona Krawczyńskie, których energia i sceniczna pewność przyciągają uwagę od pierwszych chwil. Wspierać je będą Olek Sikora, rozpoznawalny prezenter programu "halo tu polsat", oraz Rafał Maserak, mistrz tańca, który wprowadzi dodatkową dynamikę do widowiska. Całość uzupełni Kamil Baleja - znany radiowy lektor.

Wydarzenie rozpoczyna się o 19:55, a transmisję można śledzić na kanale Polsat. Druga część imprezy będzie dostępna dla widzów o 23:20 na Polo TV.

Roztańczony PGE Narodowy. Co wydarzyło się na scenie?

"Wieczór rozpoczęła barwna parada Klubu Mariachi wraz z orkiestrą. Następnie Lanberry i Tomek Szczepanik, w towarzystwie 700 tancerzy, wykonali utwór "You're The Only Thing That I Want". Na scenie pojawili się prowadzący - Milena i Ilona Krawczyńskie, Olek Sikora oraz Rafał Maserak, którzy zapowiedzieli występ Skolima. Artysta został entuzjastycznie przyjęty przez publiczność, prezentując swoje największe hity: "Wyglądasz idealnie" i "Daj mi jedno słowo". Chwilę później tłum porwali Sławomir i Kajra, wykonując utwory jak "Megiera", "Ty mała znów zarosłaś", "Kurka", "Cudowronek" oraz nieśmiertelne "Miłość w Zakopanym". Następnie Lanberry powróciła na scenę z utworem "Dzięki, że jesteś" w rockowej aranżacji. Piękni i Młodzi z Magdaleną Narożną zaprezentowali "Czułe słowa (My Oh My)" i "Niewiara".

Na scenie pojawiła się szafa grająca, która posłuży do losowania dalszych utworów. Maszyna losuje kolejną kategorię, która następnie zawładnie sceną. Po pojawieniu się kategorii pop, na scenę wyszedł zespół Big Cyc z "Rudy się żeni", "Facet to świnia" i "Makumba" w repertuarze.

Świętowanie na scenie. Stacja obchodzi jubileusz

Po gratulacjach z okazji jubileuszu Radia Zet na scenie pojawił się Jacek Stachursky, wykonując swój przebój "Typ niepokorny". Chwilę później, po zapowiedzi "Króla disco polo", wkroczył Zenek Martyniuk z nieśmiertelnym hitem "Przez twe oczy zielone". Impreza ani na moment nie traciła tempa - publiczność porwał Michał Wiśniewski, śpiewając "Zawsze z Tobą chciałbym być" w towarzystwie grupy tancerzy ubranych w maski z jego podobizną.

Rockowe wydanie Roztańczonego Narodowego

Po krótkiej przerwie na scenie pojawiła się Doda. W otoczeniu grona umięśnionych tancerzy zaśpiewała klasyk "Staying Alive". Sceneria zmieniła się w płynną lawę, a artystka spotęgowała efekt, zakładając płaszcz przypominający tlącą się magmę. Chwilę później rozbrzmiał kolejny przebój - "I Was Made for Loving You". W ten sposób Doda płynnie wprowadziła publiczność w rockowy segment wydarzenia. Następnie na scenie z kultowym utworem "Pokolenie" pojawił się zespół Kombii.

