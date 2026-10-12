Rozpoczął się Zaucha Fest 2026. "Krakowscy artyści to jednak są" [RELACJA]

Festiwal rozpoczął się w Klubie Pod Jaszczurami, czyli miejscu nieprzypadkowym, bo przecież Andrzej Zaucha występował tam bardzo często, a jeśli nie występował - i tak spędzał długie wieczory przy rozmowie czy czymś tam. Zresztą każdy, kto chociaż trochę interesował się polskim jazzem, pewnie rozumie, dlaczego tego typu wydarzenia odbywają się właśnie tam. No i jest coś klimatycznego w słuchaniu muzyki z widokiem na cały rynek.

Dodajmy jeszcze, że Zaucha Fest to nie tylko to, co dzieje się jesienią w krakowskich klubach, ale też m.in. Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Kajakarstwie (czerwiec), warsztaty Zaucha Master Class (sierpień), odsłonięcie muralu na ul. Mogilskiej (też sierpień) i jeszcze kilka współprac w ramach Męskiego Grania czy przy koncertach "Wymyśliłem Ciebie" w różnych miastach. I tak dotarliśmy do października i pierwszego wydarzenia w Jaszczurach.

Łatwo się rozklejam na koncertach, więc po usłyszeniu "Będziemy dzisiaj celebrować muzykę, którą najbardziej lubił i w której najlepiej się czuł" zestawionego z tytułem koncertu "Po to, byś żył", który odpalił w mojej głowie "Abyś czuł" nagrane przez Zauchę z Anawą, no… jeszcze nie ocierałam łez, ale było blisko. Na scenie zobaczyliśmy grupę absolutnie zdolnych artystów z Krakowa - Joanna "Azzja" Mądry, Barbara Dratwińska, Aleksandr Sakhibov, Jakub Byczek, Mateusz Szmigel, Paweł Harańczyk, Wojtas Świtalski i Tomasz Nowak, który "dźwiękami porusza duszę", a to, że zgadzam się z tym cytatem wcale nie ma nic wspólnego z moją bezwarunkową miłością do wszelkich instrumentów dętych.

Zaczęliśmy od "Byłaś serca biciem", czego w zasadzie można się było spodziewać, natomiast potem było już mniej przewidywalnie. "Będziemy mieszać utwory Zauchy i kompozycje, które łączą się z tym emocjonalnie" - zapowiedział odpowiedzialny za gitarę i zabawną, choć nienachalną konferansjerkę Jakub Byczek. Dlatego między tymi utworami, które fani Andrzeja Zauchy znają na pamięć, dostaliśmy m.in. Raya Charlesa czy Marvina Gaye'a. I w sumie nie wiem, na co ludzie tam przyszli, ale mi się to podobało, warto kombinować. Nie kryję się też ze swoją opinią o wszelkich tribute'ach i muszę tu rozdzielić, że nie mam nic do koncertów jubileuszowych czy upamiętniających, bo trzeba przypominać tę muzykę, zwłaszcza jeśli ktoś ma na to dobry pomysł. Chciałabym tylko, żeby zaprzestano robienia kolejnych płyt z najbardziej znanymi piosenkami Grzegorza Ciechowskiego albo Kory i, nie, nie przekonuje mnie też mówienie, że to nie utwory Kory, tylko Marka Jackowskiego. No ale mogę sobie chcieć, to nie jest koncert życzeń.

Po tym jak wokalistki brawurowo wykonały "Byłaś serca biciem", za mikrofonem stanął Aleksandr Sakhibov, który miał tak amerykański głos, że jak zaśpiewał "Georgia on My Mind", byłam skłonna uwierzyć, że do domu rodzinnego jeździ do Atlanty. Następnie "Wymyśliłem ciebie" w wykonaniu Azzji i "Masz przewrócone w głowie" zaśpiewane przez Basię. Jeśli miałabym wybrać piosenki, których słuchałam w życiu najczęściej, to druga z wymienionych byłaby pewnie w mocnej topce. Zgadnijcie, jaką płytę włożyłam do odtwarzacza zaraz po powrocie z tego koncertu. Zgadza się, to Dżamble!

Dobra, "Myśmy byli sobie pisani" też często odpala się w mojej głowie, gdyż cytroneta z dodatkiem rabarbaru to jedna z lepszych rzeczy, jakie można kupić za pieniądze. Przy tym, jak Azzja weszła w "Ciut nie w porę ta pani skrucha", to już nawet nie były ciary, tylko całe ciało mi ścierpło. Co tam się wydarzyło?! Ten sam stan utrzymał się podczas zaśpiewanego przez Basię "Jak na lotni". Pewnie trochę przez sam repertuar, ale nie każdy umiałby to zinterpretować w ten sposób. Krakowscy artyści to jednak są.

Ostatnim utworem przed ostatnim utworem było zaprezentowane przez Aleksandra "Ain't No Sunshine". Na tym chyba przestałam już w ogóle mrugać. A potem, zupełnie niespodziewanie!, zespół zszedł ze sceny, ale wrócił. Też niespodziewanie, oczywiście. Wrócił i zagrał "Everybody Needs Somebody to Love", czyli utwór zapowiadający to, co wydarzy się 31 października w Teatrze Variété. Ewidentnie warto się tam przejść i sama chętnie bym to zrobiła, gdybym akurat nie była wtedy na drugim końcu świata. Ale wy idźcie. Może być na moją odpowiedzialność.

Zaucha Fest 2026: John Porter w Mercy Brown

Drugiego dnia tego pięknego weekendu zebraliśmy się w nieraz chwalonym już przeze mnie Mercy Brown. Powtarzam się, ale to naprawdę fajne miejsce. Oczywiście przychodząc na koncert Johna Portera, trochę wiedziałam, czego się spodziewać, ale ostatecznie okazało się, że występ solo podobał mi się bardziej niż 45-lecie "Helicopters", które słyszałam w sierpniu.

"Piosenka o miłości teraz" - powiedział wokalista, zapowiadając "One Love". I dobrze, że dodał "Jak prawie każda", bo przecież wcale poprzednie i kolejne nie były o miłości, prawda? Choć następna była trochę o miłości, a trochę o "młodej parze, która mieszka na amerykańskim zadupiu (co jest prawie wszędzie teraz) i żyją na takim amerykańskim 500+". To cytat, nie wymyśliłam tego, a zapowiadał on "Get Outta This Place" z repertuaru Me And That Man. Później było też m.in. "Longest Goodbye" i "Ain't Got My Music" oczywiście.

Przy "Good to See You" Porter opowiedział, że pisał tę piosenkę, kiedy cieszył się, że spotka się z długo niewidzianym bratem mieszkającym w Australii, ale los miał inne plany. "Nie wiem, gdzie dotarł, bo jestem niewierzący" - mówił i dodał, że mimo tego, że jest raczej "grumpy old man", postanowił dokończyć ten utwór, żeby raz być pozytywnym i przenosić te emocje dalej. A przytaczam tę historię dlatego, że jak się już ją zna i potem posłucha tego kawałka, to można się spłakać w te cztery minuty.

Było też m.in. "Of Sirens, Vampires and Lovers" (Me and That Man) i "Broken Glass" z albumu z Agatą Karczewską, który niezmiennie polecam. Cokolwiek znaczy "jesteś piękna jak pęknięte szkło". Podobno komplement, bo się widzi nie tylko wygląd, no ale nie wiem. "Ta piosenka jest ciężka, bo są czasem takie dni, że nie wiadomo, po co wstajemy z łóżka i po co żyjemy. Samo życie" - tymi słowami muzyk zapowiedział z kolei "Fixin'". "Jestem przygotowany na to, by umrzeć / I nie ma żadnego powodu, żadnego powodu / Aby zostać przy życiu / Panie / Jest mi zimno / I jestem zupełnie sam". Równie nielekkie jest "On the Wrong Planet". "Pisałem to dla ludzi takich jak ja. Nie pasujemy do wszystkiego, co się tu dzieje i nie do końca wiemy, po tu jesteśmy (na świecie, nie na koncercie)" - mówił. Tak, ten album to jest majstersztyk.

Ogólnie przy "Fixin'" powiedział, że to będzie trudna piosenka, tak jakby reszta była lekka. Ale to, w połączeniu ze słowami wypowiadanymi pomiędzy, przypomniało mi, co kiedyś powiedzieli mi chyba panowie z Dziwnej Wiosny: że są wesołymi chłopakami, grającymi smutne piosenki. To by było dobre podsumowanie. I ten Iggy Pop na koniec!

Odpowiedzialność: Kultura jest stale wypierana z miasta przez deweloperkę INTERIA.PL



