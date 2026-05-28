Rock For People 2026: stawiają na lokalnych wykonawców. Kto dołączył do line-upu?

Z wcześniejszych ogłoszeń wiedzieliśmy już, że w składzie Rock for People 2026 znaleźli się m.in. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Halsey, Iron Maiden, All Time Low, Babyshambles z Pete'em Doherty'm na czele, Delta Heavy czy Sleep Theory. Teraz do line-upu dołączyli artyści reprezentujący czeską i słowacką scenę.

"Nie odpuszczamy też, jeśli chodzi o zapraszanie lokalnych wykonawców. Skład uzupełnią na przykład Ben Cristovao, który przygotowuje występ na scenie głównej, tegoroczni laureaci nagrody Anděl James Cole & Idea czy Marie April, a także hołd dla Zuzany Navarovej w wykonaniu Filharmonii w Hradcu Králové" - mówi dyrektor festiwalu Luděk Motyčka.

"Młodsza publiczność z pewnością doceni słowacki duet synth-punkowy Berlin Manson, piosenkarza pop-rockowego Simona Oppa, autorkę tekstów i piosenkarkę Kvietah oraz wielu innych" - dodaje.

Rock for People 2026: słowackie i czeskie gwiazdy dołączają do składu

Czeska i słowacka scena muzyczna będą reprezentowane na festiwalu Rock for People m.in. przez Lenkę Dusilovą, która wraz ze specjalnym gościem, Davidem Kollerem, zaprezentuje program przygotowany z okazji swoich 50. urodzin. Stali bywalcy festiwalu z pewnością ucieszą się na występ popularnego MC Geya z zespołem na żywo, a także DJ-a Madface'a i ŠatySVlečkou.

Nie zabraknie również czeskich weteranów Tata Bojs, bratysławskiego zespołu dream popowego Tolstoys, muzyka i DJ-a Ventolina oraz słowackiego rapera Gleba. O rozrywkę zadba sześcioosobowa rodzina cyrkowa Circus Brothers, z muzyką inspirowaną tradycyjnymi bałkańskimi orkiestrami dętymi, oraz najlepszy zespół baby punkowy, Kašpárek v rohlíku. Trio Acid Row zaserwuje fanom solidną dawkę stoner rocka, a piekielna ekipa TCHERT podsunie porcję hardcore'owego metalu i adrenaliny.

Przypomnijmy, że tegoroczna edycja Rock for People odbędzie się w dniach 10-14 czerwca.

