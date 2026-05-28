Poznaliśmy właśnie ostatnich artystów, którzy zagrają na scenach w Parku 360 w Hradec Kralove. Oprócz już ogłoszonego składu, na czele z Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Halsey i Iron Maiden, na uczestników czeka m.in. amerykański zespół pop-punkowy All Time Low, brytyjscy indie rockowcy Babyshambles z Pete'em Doherty'm na czele, charyzmatyczny piosenkarz i autor tekstów Barnes Courtney i duet producentów drum'n' bass Delta Heavy.

Wśród nowo ogłoszonych zagranicznych zespołów nie zabraknie też bezkompromisowego, mrocznego Lionheart, nowoczesnego zespołu rockowego Sleep Theory oraz australijskiej grupy I Killed The Prom Queen, która była świadkiem narodzin metalcore'u i przyjedzie do Czech świętować swoją 25. rocznicę, podczas której uczci pamięć zmarłego basisty Seana Kennedy'ego.

Fani punk rocka będą zachwyceni Destroy Boys, których Spotify uznało za jedno z najciekawszych odkryć 2024 roku, a francusko-koreańska wokalistka spill tab zapewni różnorodną muzyczną podróż dzięki synth-popowi, jazzowym wątkom i zmysłowym francuskim tekstom. Nastoletni duet rodzeństwa The Molotovs zapowiada oryginalny koncert w stylu britpopu z punkowymi akcentami. Kolejnym świeżym zespołem, który wystąpi na Rock for People i został już doceniony przez magazyn "Rolling Stone", jest grupa Keo.

"W tym roku skomponowaliśmy skład, kładąc nacisk na różnorodność gatunkową, od wielkich ikon po aktualne odkrycia" - mówi dyrektor festiwalu Luděk Motyčka. "Zeszłoroczna edycja z okazji 30-lecia była dla nas ogromnym kamieniem milowym i ustawiła poprzeczkę naprawdę wysoko. To sprawiło, że przygotowanie programu, który dałby fanom poczucie, że możemy dalej budować na tym poziomie, było dla nas jeszcze większym wyzwaniem. Wierzymy, że w tym roku znów nam się to udało" - dodaje.

Przypomnijmy, że tegoroczna edycja Rock for People odbędzie się w dniach 10-14 czerwca.

