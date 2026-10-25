Red Bull 64 Bars Live w Krakowie: "Niech to zagrają jak hejnał w Krakowie" [RELACJA]

Występy w Krakowie rozpoczęły jednak pokazy zwycięzców Red Bull 64 Bars Challenge w asyście DJ-a NOZa. Był to projekt w pełni poświęcony debiutantom, którzy stawiają pierwsze kroki na rapowej scenie - każdy z nich w ramach swojego setu zaprezentował 64 wersy na bitach Kubi Producenta oraz dwa autorskie numery. Tak więc oficjalnie show rozpoczął seboeasy, który w piątek świętował premierę swojego debiutanckiego krążka "barely alive". Jak sam przyznał, wczorajszy perfomance był jego drugim w życiu (pierwszy zagrał 20 lat temu na lokalnych dożynkach) - tym większy należy mu się szacunek.

Tuż po nim scenę przejął KaZeK, który zaprezentował trochę nowości i konsekwentnie kontynuował rozgrzewanie publiczności. Na koniec jego występu wybrzmiał kawałek "NONCHALANT" z udziałem Dżangla oraz matiorła, który został trzecim ze zwycięzców Red Bull 64 Bars Challenge. Trzeba przyznać, że projekt ten doskonale udowodnił, że nowych perełek w polskim rapie nie brakuje.

Przejdźmy jednak do właściwego show, które rozpoczął Kubi Producent - to on prowadził koncert do ostatniego pokazu. Swoje 64 wersy jako pierwszy zaprezentował Zippy Ogar, którego flow było znakomite. Raper kojarzony za sprawą programu "Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow Polska" przypomniał, co u niego słychać. Poza wspomnianym numerem w kolaboracji z Red Bullem w Krakowie wybrzmiały "KARMA CASHBACK" oraz "DELULU" w ramach promocji jego nadchodzącego krążka "FLAMA". Muszę przyznać, że swoją nawijką Zippy Ogar zaskoczył mnie chyba najbardziej ze wszystkich występujących tego wieczoru raperów, choć trzeba przyznać, że każdy z nich dowiózł temat.

Jako drugi scenę przejął reprezentant starej szkoły polskiego rapu spod szyldu SBM, czyli TomB. Oprócz swoich 64 wersów, po raz pierwszy od 16 lat zaprezentował na wielkiej scenie swój kawałek "Polski Cassidy", wpisując się w ideę surowych wersów wczorajszego wieczoru. Choć publiczność zdawała się niezbyt podłapywać ten - jakże niemainstreamowy - numer, TomB bez wątpienia pokazał, czym jest prawdziwy hip-hop. I za to wielkie brawa.

Później swoje pozdrowienia prosto ze słonecznego Śląska wysłał Vkie. Z segmentu solowych numerów na pierwszy ogień poleciał kawałek "BIERZ TO NA WOLNO". Choć sam raper dawał z siebie wszystko, dostrzec można było jego irytację biernością publiczności. Show skradł jednak numerem "BARBARA" - wypełniona po brzegi Tauron Arena, w akompaniamencie żywych dźwięków saksofonu Jacka Pietrzaka, odpaliła latarki, tworząc genialną atmosferę. Był to na pewno jeden z najpiękniejszych momentów całego koncertu.

Z Katowic prędko przenieśliśmy się na północ do Poznania, gdzie swoje wersy zaprezentował Paluch. Byłem ciekaw, na które z numerów postawi, mając w swoim dorobku tak wiele zasłużonych płyt - wystarczy tu wspomnieć chociażby "Czerwony Dywan" czy "Nadciśnienie". Postanowił jednak nie kombinować zbytnio i zaprezentować sprawdzony repertuar. "Peeling", "Szaman" i "Bez Strachu" porządnie rozruszały publiczność, która nie ustąpiła ani na moment w rapowaniu razem z nim. Choć na początku imprezy można było mieć zastrzeżenia co do tego, jak zgromadzeni entuzjaści polskiego rapu odbierają całe wydarzenie (o czym wspominał Vkie), to występ Palucha zapoczątkował imprezę, która trwała już do samego końca.

Jako kolejny z serii hitmakerów pojawił się Young Igi. Nie mogło zabraknąć na start "Bestii" - gwarantuję, że nie było osoby na arenie, która nie znałaby tego refrenu. Jako kolejne zabrzmiało "100 w serii", niestety bez gościnnego udziału Kiza, choć kolejny numer wynagrodził jego brak. Wszystko za sprawą numeru "MVP" i gościnnego pojawienia się Otsochodzi, który okazał się totalnym zaskoczeniem. Nie da się pominąć faktu, że reprezentanci OIO weszli w głośniki jak w drzwi (przepraszam, musiałem).

Nie ukrywam, że na niczyje 64 wersy tego wieczoru nie czekałem tak bardzo, jak na te od Białasa. Na żywo dowiózł jak mało kto - choć nikogo nie powinno to dziwić. W dalszej części z własnego repertuaru raper postawił na niezwykle ważny dla siebie numer "Zosia". Później z mocnym uderzeniem wleciało "W Imię Ojca Trapu", jednak to dopiero "Grill u Gawrona" (i to w wersji z live bandem!) był bez wątpienia punktem kulminacyjnym całego wieczoru.

Następnie na scenie pojawił się jeden z nielicznych reprezentantów naszej stolicy, czyli Kaz Bałagane. Choć tydzień temu wydał nowy krążek "Fish & Tits", zamiast promować nową płytę, postawił na "Trendsettera", "Kulig" i "Multisport" z gościnnym udziałem samego Oskara83. Patrząc po reakcji publiczności, nie da się ukryć, że był to doskonały wybór z jego strony.

Zbliżając się do końca, swoje wersy nawinął Kukon. Po numerze z serii 64 Bars postawił na kontynuację historii, o której nawijał chwilę wcześniej, grając niewydany jeszcze numer z nadchodzącej płyty "Hooligan Mercy", której premierę oficjalnie zapowiedział na 2027 rok. Kolejnym utworem oddał hołd legendarnym "Ogrodom Mixtape", grając numer "Ogrody po blantach". Swój set zamknął "Parasolem" z albumu "Kraków, Marzec 2025", na dodatek z udziałem nostalg1i. Nie da się ukryć, że tych gości przez cały wieczór przewinęło się naprawdę wielu.

Tak jak wspominałem na początku, hostem tego wydarzenia był Kubi Producent - nie dał o sobie zapomnieć ani na moment i, korzystając z okazji, zaprezentował kilka hitów z własnego repertuaru: "Młody Manson", "Delfin", "KOSZT BYCIA BOSS" oraz "Woda Księżycowa", która stała się jednym z hymnów współczesnego rapu. Po raz kolejny mogliśmy się przekonać o tym, jak ważną postacią dla polskiego rapu jest Kubi Producent. Dobrze, że po latach stania w drugim rzędzie w końcu może grać pierwsze skrzypce.

Jako przedostatni do Miasta Królów przybył Mały Książę - nie da się ukryć, że jego 64 wersy są bez wątpienia jednymi z bardziej popularnych w całej serii, dlatego nic dziwnego, że skradł nimi serca publiczności jak mało kto. Później nie obyło się bez utworu "Mały Książę", by następnie szybko przejść do "Kawioru" z krążka "WPR". Na koniec Avi zagrał przepiękny numer "Nieskończoność" przy genialnym akompaniamencie dwóch kwartetów: smyczkowego oraz dętego. Za tę aranżację naprawdę trzeba go docenić.

Finałowe show należało do Szpaka - nie da się ukryć, że przez cały koncert to właśnie jego występ należał do najbardziej wyczekiwanych. Legendarne 64 wersy wybrzmiały z publicznością, która w końcu mogła usłyszeć ten kultowy kawałek i wykrzyczeć go razem z Młodym Simbą. Później swój autorski segment zaczął od "WIĘZI" z kolejnym gościnnym udziałem (tym razem VAE VISTIC) oraz w towarzystwie chóru. Warto tutaj dodać, że całemu jego show towarzyszyła niezwykła, upiorna scenografia, która idealnie dopełniła występ. "Dajmy sobie trochę miłości!" - tymi słowami zapowiedział "Hienę", która wraz z latarkami zapalonymi przez publiczność również na długo zapadanie w naszą pamięć. Cały koncert zamknął natomiast "Plaster", będący naprawdę godnym zwieńczeniem wieczoru.

Wieczoru, który był kolejnym dowodem na to, że rap w Polsce ma się dobrze. Niedawno zachwycaliśmy się dopełnieniem trylogii "Historii Polskiego Hip-Hopu" w wykonaniu JIMKA, a wczorajszy koncert dołożył kolejną cegiełkę do tego, że możemy być dumni z poziomu naszej rodzimej sceny. Na sam koniec odpowiadając na pytanie z początku: tak, to jak najbardziej wykonalne - koncert Red Bull 64 Bars był wydarzeniem wypakowanym po brzegi najważniejszymi numerami dla polskiego rapu, które doceni naprawdę każdy.